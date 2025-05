Le auto più vendute in Europa ad aprile 2025. BYD supera Tesla per la prima volta

L’auto più venduta in Europa ad aprile 2025? La Renault Clio che si sta avvicinando rapidamente ad un cambio di generazione. Ancora in calo Tesla che per la prima volta in Europa viene superata da BYD. Questo è quanto emerge dall’ultimo rapporto di Jato Dynamic sull’andamento del mercato auto europeo. Andiamo con ordine. Ad aprile, sono state immatricolate complessivamente 1.078.521 nuove auto, 1.399 unità in più rispetto allo stesso mese del 2024. Le immatricolazioni da inizio anno, cioè tra gennaio e aprile 2025, hanno totalizzato 4.467.681 unità, cioè 6.560 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

MERCATO AUTO EUROPA: ELETTRICHE E PLUG-IN AL 26%

Entrando più nello specifico, ad aprile 2025 i veicoli 100% elettrici e quelli Plug-in insieme hanno rappresentato il 26% delle immatricolazioni di nuove auto in Europa, un nuovo record, con i marchi automobilistici cinesi che hanno trainato la crescita. Le BEV, nel dettaglio, hanno rappresentato il 17% del mercato, in aumento rispetto al 13,4% di aprile 2024. Nonostante i dazi da parte dell’UE, le immatricolazioni di auto elettriche prodotte da casa automobilistiche cinese ad aprile sono aumentate del 59% su base annua, raggiungendo quasi 15.300 unità. In questo segmento, le case automobilistiche di Europa, Giappone, Corea e Stati Uniti hanno registrato un aumento del 26%.

Per quanto riguarda le Plug-in, il rapporto evidenzia che i veicoli prodotti da marchi cinesi sono aumentati del 546% su base annua, passando da 1.493 unità di aprile 2024 a 9.649 unità di aprile 2025. Questo significa significa che le Case auto cinesi rappresentano ora quasi il 10% del numero totale delle auto Plug-in immatricolate in Europa.

BYD SALE E TESLA SCENDE

Tesla ha registrato un’ulteriore flessione ad aprile 2025, con volumi totali in calo del 49% su base annua. Al contrario, BYD ha registrato un forte aumento nello stesso periodo grazie alla sua ampia gamma di veicoli completamente elettrici ed ibridi Plug-in. Dunque, per BYD 7.231 immatricolazioni e per Tesla 7.165, una differenza minima ma un risultato comunque significativo pensando che il marchio cinese è sbarcato nei primi Paesi europei solo alla fine del 2022. La rapida espansione di BYD l’ha già portata a fare meglio diversi marchi automobilistici europei, superando Fiat, Dacia e Seat nel Regno Unito; Fiat e Seat in Francia; Seat in Italia; e Fiat in Spagna. Questa crescita arriva ancora prima dell’inizio della produzione nel suo nuovo stabilimento in Ungheria.

LE AUTO PIÙ VENDUTE IN EUROPA AD APRILE 2025

Come accennato all’inizio, a battere tutti in questo mese è stata la Renault Clio che si è tenuta dietro la Dacia Sandero e la Peugeot 208. Ecco la TOP 10 di aprile 2025.

Renault Clio: 18.997 (-3% rispetto ad aprile 2024)

Dacia Sandero: 18.590 (-28%)

Peugeot 208: 16.529 (-6%)

Volkswagen Tiguan: 16.277 (+32%)

Citroen C3: 16.113 (+7%)

Toyota Yaris Cross: 15.989 (+14%)

Dacia Duster: 15.900 (+17%)

Volkswagen Golf: 15.575 (-29%)

Volkswagen T-Roc: 15.365 (-21%)

Toyota Yaris: 15.227 (-11%)

Per quanto riguarda le elettriche più vendute, al primo posto troviamo Skoda Elroq. Molto staccate, le Tesla. Ecco la TOP 10.

Skoda Elroq: 7.998 (nuova)

Volkswagen ID.3: 6.932 (+34% rispetto ad aprile 2024)

Volkswagen ID.7: 6.776 (+640%)

Volkswagen ID.4: 6.297 (+3%)

KIA EV3: 5.680 (nuova)

Renault 5: 5.662 (nuova)

BMW iX1: 5.518 (+24%)

Skoda Enyaq: 5.037 (+37%)

Tesla Model Y: 4.495 (-53%)

Citroen e-C3: 3.962 (nuova)

Tesla Model 3 si trova addirittura in posizione numero 24 in questo mese di aprile 2025.