Dodge: presentata la nuova Charger Daytona berlina tre volumi

Dodge ha presentato negli Stati Uniti la nuova Dodge Charger Daytona in versione berlina tra volumi, un modello che la stessa casa americana presenta come “l’unica muscle car a quattro porte al mondo". Il CEO di Dodge, Matt McAlear, ha accolto la nuova arrivata affermando che:

La bellezza sta nella semplicità. È una vera testimonianza per i team di progettazione e ingegneria Dodge che, oltre a due porte aggiuntive, la berlina Dodge Charger Daytona incarna lo stesso aspetto e la stessa sensazione della coupé, con gli stessi esterni widebody, interni incentrati sul guidatore, prestazioni da muscle car e capacità di trazione integrale standard, combinati con la praticità delle quattro porte.

LINEA RIUSCITA NONOSTANTE LE DUE PORTE IN PIÙ

La Dodge Charger Daytona sedan condivide con la sorella a due porte numerosi elementi estetici, come il disegno del tetto, il portellone e gli elementi stilistici della zona anteriore e di quella posteriore. L’integrazione delle due porte aggiuntive appare riuscita, tanto che lo stile complessivo non sembra essere stato snaturato. Dodge ha confermato inoltre le specifiche della versione Scat Pack, che porta la potenza a quasi 680 cavalli (assicurando uno scatto da 0 a 100 km/h in poco più di 3 secondi) e che sarà disponibile con identiche dotazioni per entrambe le configurazioni di carrozzeria.

Per quanto riguarda l’abitacolo, invece, la Charger a quattro porte vanta ovviamente un’accessibilità migliore e assicura un sufficiente spazio per i passeggeri posteriori soprattutto nella zona della testa, senza dimenticare il buon volume a disposizione per il carico. Queste caratteristiche, secondo il costruttore, portano il nuovo modello ai vertici della categoria.

AL MOMENTO SOLO ELETTRICA

In linea con la filosofia sportiva che ha da sempre contraddistinto la Dodge Charger fin dalla sua prima generazione, la casa mette a disposizione dei clienti una serie di contenuti di serie o opzionali tra cui le modalità di guida Sport, Track, Drag, Custom e altre, le funzionalità per la pista Drift/Donut, il Launch Control, la funzione PowerShot che incrementa la potenza di 40 cavalli per 10 secondi quando viene attivata, lo scarico Fratzonic con rombo caratteristico, la trazione integrale, il differenziale autobloccante meccanico posteriore e lo schema propulsivo a doppio motore completamente elettrico da 400 Volt.



Realizzata sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, la nuova Dodge Charger Daytona è proposta in versione completamente elettrica e assicura un’autonomia di massima di 388 chilometri, consentendo di passare dal 20 all’80% della carica in soli 24 minuti usando un caricabatterie di livello 3. Nella seconda metà dell’anno debutteranno però le varianti Dodge Charger Sixpack caratterizzate dalla presenza del motore termico.

LA DOTAZIONE DI SERIE

La dotazione tecnologica include l’HUD (Augmented Head-Up Display) che proietta le informazioni davanti allo sguardo del guidatore offrendo un’immagine di alta qualità, lo schermo touchscreen da 12,3 pollici da cui gestire tutte le più importanti funzioni incluso il sistema d’infotainment Uconnect 5 con supporto wireless ad Android Auto ed Apple CarPlay, oltre ai servizi Dodge Connected offerti direttamente dal costruttore.

La Charger può essere personalizzata in quasi tutti gli aspetti attingendo alla nutrita lista degli optional e ai pacchetti disponibili sia per la versione coupé a due porte che per la berlina a quattro porte. Dopo la presentazione ufficiale avvenuta in queste ore, la Dodge Charger Daytona Scat Pack è già disponibile negli USA per le ordinazioni, mentre le prime consegne sono previste per la seconda parte del 2025.