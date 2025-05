Skoda Elroq, interni e bagagliaio del SUV elettrico

Skoda Elroq è un modello molto importante per la strategia di elettrificazione della casa automobilistica ed è una delle 6 novità elettriche che saranno lanciate entro il 2026. Con 4.488 mm di lunghezza e un’autonomia che può arrivare fino a 560 km, questo SUV punta ad essere un protagonista nel combattuto segmento C. Skoda ha lavorato di fino per mettere a punto questo modello che si distingue anche negli interni con una plancia minimalista, rivestimenti realizzati con materiali riciclati e tanta tecnologia. Lo spazio a bordo non manca, nemmeno quado si parla di trasportare oggetti e valigie.

SKODA ELROQ: STILE MINIMALISTA PER LA PLANCIA

Oggi va molto di moda lo stile minimalista per la plancia delle auto e per la nuova Elroq, Skoda ha seguito questa strada. I comandi fisici sono infatti ridotti all’essenziale e la maggior parte delle funzionalità dell’auto si gestiscono dall’infotainment. Fortunatamente, sotto allo schermo centrale la casa automobilistica ha deciso di collocare una barra di comandi fisici che permette di accedere rapidamente alla gestione del climatizzatore, al setup delle modalità di guida ed altro. La plancia del SUV elettrico appare curata e si caratterizza per linee semplici. Non sono presenti scelte stilistiche particolarmente eccessive e come accennato in precedenza, per i rivestimenti sono stati utilizzati materiali riciclati.

Dietro al volante multifunzione a 3 razze troviamo il piccolo pannello da 5 pollici della strumentazione digitale che è stato integrato all’interno del cruscotto. Al centro della plancia è presente invece il display da 13 pollici del sistema infotainment vero e proprio. Ovviamente presenti i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto e tra gli optional è disponibile un Head-up Display con funzioni di realtà aumentata. Non manca nemmeno un assistente vocale con ChatGPT integrato per migliorare l’interazione con i passeggeri. All’interno dell’abitacolo troviamo diversi portaoggetti per un totale di 48 litri. Sul tunnel centrale sono invece presenti due portabicchieri, il selettore della trasmissione ed il pad per la ricarica wireless degli smartphone.

Per quanto riguarda le finiture degli interni, Skoda per la sua nuova Elroq mette a disposizione diverse “Design Selection". Si tratta sostanzialmente di differenti pacchetti che permettono di personalizzare l’abitacolo attraverso vari tipi di rivestimenti e modanature. Ovviamente, trattandosi di un modello Skoda sono presenti le classiche soluzioni Simply Clever.

SKODA ELROQ: BAGAGLIAIO

Il SUV elettrico nasce sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen e quindi è stato possibile ottimizzare al massimo lo spazio all’interno dell’abitacolo. Per quanto riguarda, invece, lo spazio pr i bagagli, Skoda dichiara 480 litri ma abbattendo gli schienali dei sedili posteriori è possibile salire a quota 1.580 litri.

SKODA ELROQ: SPECIFICHE TECNICHE

Ricordiamo che Skoda Elroq è proposta nelle versioni Elroq 50, 60, 85 e 85x. Più nel dettaglio, Elroq 50 dispone della trazione posteriore e di una batteria da 55 kWh (52 kWh netti) che alimenta un motore elettrico da 125 kW. Autonomia di 370 km. Elroq 60 ha una batteria da 63 kWh (59 kWh netti) per un’autonomia di oltre 400 km. Versione che dispone di un motore elettrico da 150 kW. Le varianti Elroq 85 ed Elroq 85x sono dotate di una batteria da 82 kWh (77 kWh netti). Elroq 85 dispone della trazione posteriore e di un motore con una potenza di picco di 210 kW, mentre Elroq 85x offre due motori, c’è quindi la trazione integrale, e una potenza di picco di 220 kW. Eloroq 85 è il modello con maggiore autonomia, oltre 560 km. Da poco la gamma del SUV elettrico è stata ampliata con l’introduzione della Skoda Elroq RS che può contare su di un powertrain composto da due motori elettrici in grado di arrivare ad erogare complessivamente 250 kW (340 CV).

SKODA ELROQ: PREZZI

Quanto costa il SUV elettrico in Italia? Si parte da 34.500 euro.