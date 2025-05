BMW: due teaser anticipano la one-off che sarà svelata a Villa d'Este

BMW ha pubblicato due teaser che svelano parzialmente il nuovo modello one-off che sarà mostrato al pubblico in occasione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025. La novità BMW è una due posti di impostazione sportiva ed elegante mostrata in un paio di bozzetti che la casa tedesca ha pubblicato sui social network. Si apprende inoltre che il modello è un esemplare unico progettato per offrire piacere di guida per due persone, ma al momento è impossibile dire se si tratterà di una versione speciale di un modello già in gamma o se sarà qualcosa di completamente inedito.

A tal proposito va detto che alcune ipotesi diffuse sul Web parlano di una possibile reinterpretazione in chiave moderna della BMW Z3 M Coupé, riprendendo per certi versi quanto fatto due anni fa con la BMW Concept Touring Coupé, vettura basata sulla Z4 che fu presentata proprio a Villa d’Este.

LA ONE-OFF BMW PER VILLA D’ESTE

Le due immagini pubblicate da BMW mostrano un corpo vettura immerso nell’oscurità e caratterizzato da fianchi larghi e tetto allungato verso la zona posteriore, ma non manca l’ormai onnipresente illuminazione a LED che in questo caso disegna un profilo sottile sia davanti che dietro.



NIENTE PRODUZIONE IN SERIE, FORSE

Laè forse l’elemento che più di tutti appare inedito, ma è lecito attendersi anche altre soluzioni estetiche di grande impatto che sono state sapientemente celate nei due teaser pubblicati.

Nonostante non si abbiano indicazioni di alcun genere riguardo la BMW destinata ad essere svelata a Villa d’Este, appare molto probabile che difficilmente essa arriverà sul mercato. La stessa azienda bavarese parla infatti di esemplare unico, lasciando intendere che potrebbe trattarsi di un prototipo da esposizione creato con l’unico scopo di catturate l’attenzione del pubblico anticipando alcuni spunti stilistici che potrebbero essere impiegati in futuro su nuovi modelli di serie.

Le possibilità che il modello arrivi sulle strade sono quindi molto poche, anche considerando il precedente della BMW Concept Touring Coupé del 2023 che, sebbene avesse riscosso all’epoca un notevole interesse e diversi apprezzamenti da parte degli appassionati, non è mai arrivata alla fase di produzione, nemmeno in tiratura limitata.