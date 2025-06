Bertone Nuccio: il prototipo su base F430 all'asta da RM Sotheby's

Un vero e proprio gioiello firmato Bertone è finito all’asta da RM Sotheby’s, che stima il prezzo di vendita di questa esclusiva vettura tra i 400.000 e i 500.000 euro.

Il modello in questione è la Bertone Nuccio, una delle ultime creazioni dell’azienda italiana prima del fallimento del 2014. La vettura venne infatti presentata al Salone di Ginevra del 2012 nella veste di prototipo ma, a differenza di tante auto tipicamente da salone che sono essenzialmente degli esercizi di stile, la creatura di Bertone si distinse fin da subito per essere un veicolo perfettamente funzionante e guidabile.

ALL’ASTA UNA CONCEPT DA SALONE UNICA

L’esemplare che RM Sotheby’s si appresta a vendere all’asta è la variante aggiornata della Bertone Nuccio originale mostrata in Svizzera, una versione che fece il suo debutto ufficiale al Salone di Pechino sempre nel 2012.

Il nome del modello deriva da Nuccio, figlio del fondatore Giovanni Bertone, scomparso nel 1997. La Bertone Nuccio trae ispirazione in diversi dettagli dalla Stratos Zero, un altra creazione a forma di cuneo creata dalla stessa Carrozzeria Bertone negli anni ’70.



La linea estrema e fortemente personale degli esterni segna un certo contrasto con l’abitacolo, che si presenta invece piuttosto conformista e semplice, caratterizzato da un quadro strumenti analogico e da una console centrale con finitura color alluminio che regala una certa eleganza. Un dettaglio particolare della Nuccio è poi la soluzione delle luci dei freni montate all’anteriore, che si accendono in blu per avvisare i pedoni che la vettura sta rallentando.

MOTORE E MECCANICA DELLA FERRARI F430

Il comparto tecnico attinge a piene mani a quanto proposto dalla Ferrari sulla F430. Dalla connazionale di Maranello proviene infatti il propulsore della Nuccio, il V8 4.3 da circa 480 cavalli di cui sono stati mantenuti intatti il rosso vivo delle camme e i loghi del Cavallino nel vano motore. Sempre dalla F430 sono derivati inoltre il cambio sequenziale e i gruppi ottici.

La Bertone Nuccio finita all’asta ha percorso circa 29.127 chilometri e ha avuto finora un solo proprietario, che a sua volta l’aveva acquistata durante un’asta fallimentare in seguito alla bancarotta di Bertone. Secondo alcune ipotesi, la prima acquisizione potrebbe essere stata effettuata per circa 2 milioni di euro, per cui il prezzo stimato da RM Sotheby’s appare come un’occasione decisamente da non perdere per i facoltosi appassionati che vogliono portare in garage un pezzo della storia del marchio Bertone.