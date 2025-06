Volkswagen ID.2 GTI Sportclub: la sportiva elettrica "estrema" è attualmente in lavorazione

Volkswagen ha in programma di lanciare una versione più estrema della ID.2 GTI, la compatta elettrica che dovrebbe debuttare sul mercato entro la fine del prossimo anno.

La Volkswagen ID.2 GTI è stata finora mostrata in veste di concept e sarà affiancata nella sua avventura commerciale da una versione ancora più potente e sportiva identificata dalla sigla Clubsport. L’esistenza di questa variante è stata confermata dalla stampa inglese, che ha parlato di progetto attualmente in lavorazione presso il centro di ricerca Volkswagen di Braunschweig, in Germania.

LE NOVITÀ DELLA ID.2 GTI CLUBSPORT

Secondo le informazioni attualmente disponibili, la futura Volkswagen ID.2 GTI Clubsport dovrebbe avere una potenza massima di circa 240 cavalli accompagnata da una revisione dei principali componenti meccanici e dell’elettronica.



STESSO MOTORE APP550 DELLE ALTRE VOLKSWAGEN ELETTRICHE

Sul fronte tecnico i progettisti introdurranno unper gestire al meglio la distribuzione della coppia sulle due ruote anteriori. Si parla poi di un nuovoin base al rapporto di marcia virtuale selezionato, in modo da modulare al meglio la risposta del motore elettrico alle sollecitazioni che arrivano dall’acceleratore e replicare per quanto possibile il tipo di cambiata di un classico cambio manuale.

Non è da escludere che la casa introduca una serie di modifiche all’assetto del modello, mentre appare certo che sia la ID.2 GTI che la Clubsport saranno basate sulla piattaforma MEB Entry. I due modelli dovrebbero condividere inoltre anche il motore APP550 utilizzato sui più recenti modelli elettrici Volkswagen.

Non si hanno invece riferimenti per quanto riguarda il debutto della versione più sportiva, che in ogni caso è destinata ad arrivare in un secondo momento rispetto alla “semplice” GTI.