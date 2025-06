Volkswagen ID.4 2026, con il restyling sarà profondamente rinnovata

Per continuare a competere, la Volkswagen ID.4 riceverà un profondo restyling il prossimo anno. Si tratterà di un aggiornamento molto ampio tanto che la casa automobilistica parla addirittura di quasi una nuova generazione. I colleghi di AutoExpress hanno avuto modo di parlare con Stefan Voswinkel, responsabile della comunicazione dei prodotti Volkswagen, che ha raccontato qualche interessante dettaglio sul facelift del SUV elettrico che sarà presentato verso la fine del 2026 per poi essere commercializzato all’inizio del 2027.

TANTE NOVITÀ PER POTER CONTINUARE A COMPETERE

Affinché il SUV possa restare competitivo rispetto a modelli come la Hyundai Ioniq 5, la Kia EV6 e la Cupra Tavascan, sarà necessario un profondo aggiornamento. Innanzitutto ci saranno importanti novità di design tanto che Voswinkel afferma che “tutto l’esterno sarà diverso“. Importanti novità anche per l’abitacolo visto che gli interni saranno completamente diversi.

Saranno persino migliori di quelli di Audi, in termini di qualità.

Fedele alla recente promessa del marchio tedesco, ci saranno tasti fisici per gestire le principali funzioni della vettura. Volkswagen ha finalmente capito che concentrare la gestione di troppe funzioni, anche le più essenziali, all’interno dell’infotainment non va bene e può rappresentare un problema per gli automobilisti. Per questo, a partire dalla ID.2, i nuovi modelli saranno dotati di controlli fisici per alcune funzioni essenziali.

NOVITÀ PER MOTORI E BATTERIE

Sebbene Voswinkel non sia voluto entrare nei dettagli, saranno disponibili nuove batterie e nuovi propulsori per la rinnovata ID.4. Dunque, probabilmente il SUV elettrico offrirà una maggiore potenza e un’autonomia superiore rispetto ad oggi. Anche se non specificato, dovrebbe esserci anche il passaggio alla nuova piattaforma MEB+. In ogni caso, le novità in arrivo per la Volkswagen ID.4 sono davvero tante. Addirittura, Voswinkel afferma che il numero totale di modifiche per la nuova ID.4 “sarà simile al passaggio dalla Golf Mk5 alla Mk6“. Insomma, il SUV sarà profondamente rinnovato anche se si tratterà di un restyling.

Manca comunque ancora diverso tempo alla presentazione, oltre un anno. Dunque, sicuramente nel corso dei prossimi mesi arriveranno maggiori informazioni. Non rimane che attendere novità.



[Fonte]