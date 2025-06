Area C Milano, il sindaco Sala: dal 2026 si pagherà anche nei weekend

Novità per Area C Milano che ovviamente non mancheranno di far discutere. Infatti, il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato la volontà di estendere il pagamento di Area C anche nel weekend. Non è la prima volta che il sindaco ne parla, anzi, è più di un anno che si discute di questa possibilità. La novità è che questa volta sembra che ci siamo davvero visto che c’è pure una data. Infatti, l’idea è quella di mantenere attiva Area C anche nel weekend e cioè sabato e domenica, a partire dal primo gennaio 2026.

NON PER FARE CASSA

Perché questa decisione? Secondo il sindaco Sala, tale scelta non è un modo per fare cassa quanto per ristabilire una sorta di equità tra chi entra per lavoro e chi per fare shopping. Insomma, perché devono pagare solo tutti coloro che entrano dal lunedì al venerdì per andare a lavorare e non chi viene a fare shopping nel weekend? Questa è la motivazione ufficiale del sindaco. Motivi a parte, se davvero il Comune porterà avanti questo progetto, da gennaio 2026 Milano Area C si pagherà anche nel weekend.

MILANO AREA C

Oggi, la ZTL è attiva dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30 (festivi esclusi). Il costo del ticket giornaliero è di 7,5 euro. Ci sono ovviamente delle differenze per i residenti e per alcune tipologie di veicoli. In ogni caso, se il progetto andrà avanti, il ticket si dovrà pagare anche il sabato e la domenica.

Le novità non sono però finite. Infatti, l Municipio 1 di Milano, parliamo quindi del centro storico, con una delibera ha deciso di eliminare 190 posti auto per sostituirli con altrettanti stalli blu a pagamento. Il motivo? Questi posti sono utilizzati soprattutto da chi intende entrare nella nuova Ztl Quadrilatero della Moda, portandoli via a residenti e commercianti.