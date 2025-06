Hyundai IONIQ 6 N: le prime foto della nuova berlina elettrica ad alte prestazioni

Hyundai ha svelato le prime immagini della nuova IONIQ 6 N, berlina elettrica ad alte prestazioni che va ad aggiungersi alla IONIQ 5 N all’interno della famiglia “N" della casa coreana. Le immagini diffuse da Hyundai mostrano il profilo laterale, parte del frontale avvolto nell’oscurità e alcuni dettagli della coda della IONIQ 6 N, che conferma la sua linea filante fatta di superfici levigate e proporzioni ben studiate che danno vita ad un insieme sportivo in cui spicca l’alettone sistemato sotto il lunotto.



Hyundai sottolinea la presenza sulla IONIQ 6 N dei capisaldi fondamentali delle vetture elettriche ad alte prestazioni contraddistinte dalla lettera N, ovvero “Corner Rascal", “Racetrack Capability" ed “Everyday Sports Car". Concetti ribaditi ancora in maniera più esplicita da Joon Park, vice president and head of N management group:

IONIQ 6 N rivoluzionerà ancora una volta il segmento dei veicoli elettrici ad alte prestazioni per offrire esperienze di guida emozionanti ai nostri fan. Abbiamo scelto di presentare la IONIQ 6 N al Goodwood Festival of Speed per essere il più vicino possibile ai nostri fan.

DEBUTTO UFFICIALE A GOODWOOD

La nuova Hyundai IONIQ 6 N debutterà quindi ufficialmente al prossimo Goodwood Festival of Speed, l’evento annuale dedicato alla passione per i motori che si tiene in Inghilterra.

Il costruttore coreano ha scelto questa location per mostrarsi il più vicino possibile ai fan della guida sportiva, che a ben vedere sono proprio coloro ai quali fa riferimento questo genere di modelli, caratterizzati da grandi prestazioni e dalla volontà di regalare sempre grandi emozioni.