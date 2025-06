Volkswagen Polo Edition 50: una ricca serie speciale per i 50 anni della compatta tedesca

La Volkswagen Polo festeggia i suoi primi cinquant’anni di storia con l’arrivo di una serie speciale chiamata Polo Edition 50 che si distingue dal resto della gamma per la dotazione particolarmente ricca. La nuova Volkswagen Polo Edition 50 si basa sull’allestimento Style a cui vengono aggiunti una serie di equipaggiamenti esclusivi pensati per questa particolare ricorrenza. Tra i dettagli specifici figurano ad esempio i badge 3D sui montanti centrali con la scritta “50", la stessa che si può trovare sulla parte bassa del volante e sulla parte centrale della plancia in nero lucido proprio davanti al passeggero anteriore.

Le modanature sottoporta anteriori recano inoltre la dicitura “Edition 50", mentre all’esterno si notano i cerchi in lega da 16 pollici “Coventry" che a scelta del cliente possono essere sostituiti dai cerchi “Torosa" da 17 pollici. L’allestimento si completa infine con i finestrini posteriori oscurati.

RICCA SIA DENTRO CHE FUORI

Dentro l’abitacolo della Volkswagen Polo Edition 50 abbondano i dettagli e gli accessori addizionali. Di serie ci sono il cielo del tetto di colore nero, la pedaliera cromata, l’illuminazione ambientale, il pacchetto con specchietti elettrici, interruttori e bocchette cromate, i sedili sportivi anteriori riscaldati, il volante multifunzione in pelle, il sistema con telecamera per la retromarcia, il selettore delle impostazioni di guida, l’impianto multimediale Discover Media infotainment system con Streaming & Internet e il Park & Comfort assist system che include il sistema proattivo di protezione degli occupanti in combinazione con il Front Assist, il sistema di cambio corsia Side Assist, il Park Assist con Park Distance Control e il Rear Traffic Alert.



I clienti che non dovessero accontarsi della ricca dotazione di serie della Edition 50 possono aggiungere a pagamento il Plus package che offre il tetto apribile panoramico inclinabile e scorrevole, il climatizzatore automatico a due zone con filtro dell’aria e il sistema di bloccaggio e avviamento senza chiave Keyless Access con SAFELOCK.

DUE MOTORI CON CAMBIO MANUALE O AUTOMATICO

Per quanto riguarda i motori, la Volkswagen Polo Edition 50 è abbinabile all’unità da 70 kW o 95 cavalli con cambio manuale che in Germania è proposta a partire da 28.200 euro. Salendo in gamma c’è poi la stessa motorizzazione ma con cambio DSG a sette rapporti, oltre alla versione più potente da 85 kW o 116 cavalli, anch’essa proposta con la trasmissione automatica.