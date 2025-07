Alpine A290 diventa un'auto da rally elettrica

Alpine celebra il suo settantesimo anniversario con una novità assoluta nel mondo del motorsport elettrico. La casa francese ha infatti svelato la A290 Rallye, versione da competizione della sua piccola sportiva elettrica, sviluppata per i clienti privati che vogliono cimentarsi nei rally. È la prima volta che Alpine propone un’auto da gara a zero emissioni, progettata secondo le più recenti normative del settore e pronta a esordire in diverse competizioni. Il debutto ufficiale avverrà in occasione del Rallye Rouergue Rodez, in programma dal 3 al 5 luglio 2025.

Caratteristiche e prestazioni

La A290 Rallye, che sarà assemblata nello storico stabilimento di Dieppe, rappresenta un, mantenendo lo spirito sportivo che ha sempre contraddistinto il marchio. Dopo che la versione da strada ha segnato l’inizio di una nuova fase dell’elettrificazione del marchio, questo nuovo progetto rappresenta invece l

A livello tecnico, la A290 Rallye si presenta con un motore da 220 CV e 300 Nm di coppia, trasmessi alle ruote anteriori attraverso un differenziale autobloccante sviluppato in collaborazione con ZF. La batteria è da 52 kWh e 400 V, mentre la trasmissione è stata ottimizzata per l’utilizzo agonistico. L’auto è dotata di roll-bar omologato FIA, sedili Sabelt, freni anteriori con dischi da 350 mm e pinze a sei pistoncini e freni posteriori da 280 mm con pinze singole. L’impianto frenante è completato da un freno a mano idraulico e da un sistema ABS da competizione. Le sospensioni sono state riviste con ammortizzatori ALP Racing, mentre il pacchetto si completa con cerchi EVO Corse da 18” abbinati a pneumatici Michelin Pilot Sport A. Inoltre, Alpine ha previsto un innovativo sistema progettato per simulare il suono di un motore in base alla velocità e alla pressione sull’acceleratore, così da offrire un’esperienza di guida più coinvolgente.

Prezzi e disponibilità

Il prezzo della A290 Rallye è di. La vettura sarà inizialmente impiegata in una competizione monomarca organizzata in Francia entro la fine del 2025, aperta a un numero limitato di clienti. L’auto potrà inoltre partecipare in autonomia a competizioni locali, offrendo versatilità a chi desidera un mezzo competitivo anche al di fuori del programma ufficiale. Dopo la presentazione al, la A290 Rallye farà il suo(in programma dal 10 al 13 luglio), e sarà poi presente al Rallye Mont-Blanc Morzine (in programma dal 4 al 6 settembre). Alpine, quindi, si unisce ai brand che vogliono dimostrare come lo spirito delle corse può evolvere verso l’elettrico senza perdere in prestazioni e, soprattutto, emozioni.