Hyundai Inster: piccola ma sicura. Ecco tutti i sistemi di sicurezza

Hyundai Inster è il city-SUV 100% elettrico che meglio incarna l’approccio del brand alla mobilità. Con dimensioni estremamente compatte – 3,8 metri di lunghezza – offre soluzioni di sicurezza attiva e assistenza alla guida di livello 2 di serie, con una dotazione molto ricca già dall’allestimento di ingresso.

Con Inster, Hyundai vuole rendere accessibili soluzioni di sicurezza evolute, che talvolta appartengono a segmenti superiori, combinando innovazione concreta, funzionalità e attenzione alla mobilità quotidiana.

L’obiettivo dei numerosi sistemi di serie su Hyundai Inster è quello di rendere l’esperienza a bordo di un livello successivo, massimizzando la sicurezza degli occupanti e degli utenti della strada. Sistemi come il Driver Attention Warning (DAW) e In-Cabin Camera ne sono un chiaro esempio e rilevano segni di stanchezza da parte del conducente, emettendo segnali visivi e sonori in caso di pericolo, mentre la funzione Leading Vehicle Departure Alert (LVDA) avvisa il conducente quando il veicolo davanti riparte e non si ha una reattività istantanea.



Ci sono poi sistemi come ilper ricordarsi di controllare i sedili posteriori e il sistema di ricconoscimento attivo dei limiti di velocità. Ovviamente non mancano sensori di parcheggio e retrocamera.

Nella dotazione di serie si trova anche il sistema di assistenza anti-collisione frontale 1.5, in grado di rilevare veicoli, pedoni e ciclisti e avvisare il conducente o intervenire con una frenata in caso di necessità.

Al Lane Keeping Assist viene poi affiancato il Lane Following Assist, capace di supportare attivamente il guidatore nel mantenere il veicolo centrato nella corsia.

Lo Smart Cruise Control mantiene la distanza di sicurezza tra Inster e il veicolo che la precede, mantenendo la velocità impostata e frenando se necessario.



Questa la dotazione di serie, ma per chi volesse ancora di più? In questo caso ci sono i sistemi di protezione degli angoli ciechi, come ilche rileva i veicoli in avvicinamento nell’angolo cieco e interviene nei cambi di corsia, se necessario. Ilmostra inoltre sul quadro strumenti le immagini laterali ogni volta che si attiva l’indicatore di direzione. Per quanto riguarda invece il supporto in manovra in uscita dai parcheggi, interviene ilche rileva il traffico trasversale ed è in grado di arrestare il veicolo in caso di pericolo.A supporto delle manovre ravvicinate ci sono poi sistemi come ilcon vista a 360° e il, che interviene nel caso in cui rilevasse ostacoli in retromarcia.Tutti questi sistemi vengono integrati nel quadro strumenti e nel display dell’infotainment, entrambi di serie con unache rendono intuitiva l’esperienza.