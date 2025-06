Dal gancio bici alla wallbox: Hyundai Inster fa il pieno di praticità con i nuovi accessori

Hyundai Inster, dal momento della sua uscita, si è già distinta come city-SUV per affrontare la mobilità cittadina senza alcun tipo di compromesso. La modularità dell’abitacolo è sicuramente uno dei punti di forza: i sedili anteriori e posteriori possono scorrere avanti e indietro e hanno schienali regolabili in inclinazione e abbattibili per adattare lo spazio alle esigenze.

Altro punto di forza è rappresentato dall’autonomia fino a 370 km nel ciclo WLTP e di 518 km in ambito esclusivamente urbano, oltre alla ricarica rapida di serie.

Per un’esperienza di bordo ancora più esclusiva, Hyundai ha aggiunto una gamma completa di accessori originali, pensati per elevare comfort, funzionalità e protezione, rendendo ogni viaggio più piacevole e su misura.

I NUOVI ACCESSORI

Ilallo schienale del sedile del passeggero è un primo esempio, gadget che permette di trasformare i sedili posteriori in una vera e propria postazione per studio, smart working, o perchè no un’area snack.Glipermettono un ulteriore livello di personalizzazione, mentre i battitacco in acciaio inox con logo Hyundai combinano sicurezza, protezione e raffinatezza a bordo.A completamento di questa gamma di accessori ci sono ill’, e iper foto o tessere, arricchendo con stile e funzionalità gli spazi interni del veicolo.Accessorio di grande utilità sono ie ilper il vano bagagli.Gli amanti degli animali non hanno di cui preoccuparsi, vista la possibilità di aggiungere unper i sedili posteriori, studiato per adattarsi perfettamente anche a seggiolini per bambini.Grazie alla, facilmente riponibile quando non utilizzata, il bagagliaio di Inster, che già dispone di grandi qualità per gite fuori porta, diventa ancora più versatile e funzionale viste le due facce: da una parte è rivestito inper poggiare gli oggetti più delicati, mentre dall’altra il rivestimento èper attrezzature sportive o attività outdoor.Tra le soluzioni per il trasporto, spiccano inoltre, adatto anche alle e-bike e dotato di funzione inclinabile per accedere al bagagliaio, e il. Per gli sport invernali invece è disponibile un, mentre chi cerca maggiore capacità può contare sulAl fine di personalizzare l’estetica, Hyundai Inster proponein nero lucido o effetto alluminio spazzolato. Pellicole protettive per maniglie, soglie e paraurti aiutano a preservare la carrozzeria dai graffi.A completare questa vasta offerta ci sono accessori funzionali come luci LED per il bagagliaio, telo copri-parabrezza quattro stagioni, organizer interni e pellicole protettive per il display.Hyundai supporta la mobilità elettrica con. Il servizio Charge myHyundai consente l’accesso ad una rete diffusa di colonnine pubbliche, mentre la Hyundai easyWallbox rappresenta una proposta domestica semplice e versatile.Questa wallbox plug&play può essere utilizzata subito, collegandola ad una normale presa Schuko per una. In alternativa, può essere installata professionalmente per raggiungere una potenzariducendo i tempi di ricarica. Gestibile da remoto tramite app, offre anche la funzioneper ottimizzare i consumi ed evitare sovraccarichi di rete.