Prezzi RC Auto, l'Italia resta la più cara in Unione Europea

Tempo di bilanci anche per IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni). In occasione della Relazione annuale dell’Istituto, il presidente Luigi Federico Signorini è intervenuto facendo il punto della situazione del settore assicurativo italiano che si conferma in buona salute ed in crescita nel 2024. Si è parlato anche di RC Auto. Come sappiamo, il tema del costo delle assicurazioni per i veicoli è stato molto dibattuto in passato a causa di continui e progressivi aumenti che andavano a pesare sempre di più sulle tasche delle famiglie. I primi mesi del 2025 hanno mostrato una leggera inversione di tendenza ma le RC Auto italiane continuano ad essere le più care in UE.

ASSICURAZIONE AUTO, QUANTO MI COSTI….

La crescita dei prezzi che si era registrata in connessione con l’effetto dell’inflazione sui costi dei sinistri è rallentata nel corso del 2024 e si è sostanzialmente fermata alla fine dell’anno. Nel primo trimestre del 2025 i prezzi si sono ridotti dell’1,7 per cento rispetto al trimestre precedente.

Il presidente dell’IVASS ha poi ricordato che nel corso del 2024 sono state definite, con il contributo tecnico dell’Ivass, due innovazioni normative. La prima è l’introduzione dell’obbligo della portabilità dei dati essenziali della scatola nera. La seconda, invece, è la definizione della tabella per i risarcimenti delle grandi lesioni alle persone

(“macrolesioni”).

Quest’ultima, basata anche sull’esperienza concreta maturata in sede di contenzioso giudiziario, servirà a dare regole certe, trasparenti e uniformi sul territorio per i cittadini colpiti da tali lesioni; allo stesso tempo, essa consentirà di migliorare il calcolo degli accantonamenti a riserva da parte delle compagnie.

Tornando alla questione prezzi, vero è che l’inizio del 2025 è iniziato positivamente con i costi che sono leggermente calati, tuttavia, l’RC Auto continua ad essere molto cara. Quanto? Si tratta del valore più alto di tutta l’Unione Europea a 286 euro per veicolo, in base ai dati 2023, i più recenti disponibili per i confronti tra Paesi. Peggio di noi fa solo il Regno Unito (381 euro) ma a livello Europeo e non solo dei Paesi UE. In Paesi che solitamente vengono messi a confronto con l’Italia, come Francia e Spagna si registrano valori molto più bassi e ai minimi dell’Unione, a 186 euro.

Capitolo “Preventivass“, il comparatore prezzi RC Auto messo a disposizione da IVASS. Negli ultimi dodici mesi sono stati elaborati quasi 80 milioni di preventivi, in gran parte richiesti dalla rete degli intermediari. Tuttavia, si continua a rilevare uno scarto significativo tra i prezzi esposti su Preventivass e quelli, più bassi, poi effettivamente pagati dai consumatori.