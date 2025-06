Ferrari Amalfi, l'erede della Roma ancora su strada per i test: debutto a luglio

Ferrari si sta preparando a presentare un’altra importante novità. Si tratta dell’erede della Ferrari Roma che dovrebbe essere svelata tra circa un mese. Il nuovo modello dovrebbe chiamarsi Ferrari Amalfi e i test su strada stanno andando avanti già da diverso tempo. Le nuove foto spia mostrano che i collaudi ancora non sono terminati e che quindi il Cavallino Rampante sta ultimando lo sviluppo della sua nuova sportiva. Gli ultimi scatti arrivano attraverso le pagine social di Walter Vayr (Gabetz Spy Unit), specializzato nella pubblicazione di foto spia. Internamente all’azienda, la nuova Ferrari Amalfi è conosciuta con il nome di progetto F169 M.

IN ARRIVO UNA NUOVA FERRARI

Luglio, dunque, dovrebbe essere il mese della nuova Ferrari Amalfi. Cosa sappiamo esattamente di lei? L’erede della Roma rimarrà sempre una 2+2 ma il design sarà completamente rivisto. In particolare, il frontale sarà ridisegnato totalmente e dovrebbero esserci alcuni richiami agli ultimi modelli del Cavallino Rampante. Purtroppo, le nuove foto spia mostrano una vettura coperta da teli, da cui traspare pochino e quindi non emergono ulteriori nuovi dettagli oltre a quelli già oggi noti. Il motore dovrebbe sempre rimanere un V8, sebbene in passato si fosse parlato di un’altra soluzione. Ci si aspetta, comunque, che rispetto alla Ferrari Roma, la nuova unità offra maggiore potenza. Ricordiamo che l’attuale V8 eroga 620 CV. Chiaramente bisognerà attendere la presentazione ufficiale per scoprire tutte le precise specifiche tecniche della nuova Ferrari Amalfi.



Le ultime foto spia non mostrano l’abitacolo ma possiamo aspettarci un aggiornamento tecnologico e un ulteriore lavoro per alzare la già alta qualità percepita. Anche il nuovo modello dovrebbe essere proposto in versione spider. Dunque, anche la nuova Amalfi dovrebbe essere proposta in una versione per chi ama la guida con i capelli al vento. Il 2025 sarà un anno ricco di novità per Maranello. Di recente abbiamo visto la nuova 296 Speciale, proposta anche in versione Spider. Adesso, è in arrivo la nuova Ferrari Amalfi. Altre novità saranno presentate nel corso dell’anno e già sappiamo che ad ottobre il Cavallino Rampante svelerà le prime informazioni sulla sua prima auto elettrica.



[Foto spia: Walter Vayr (Gabetz Spy Unit)]