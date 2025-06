La nuova McLaren 750S Le Mans omaggia la leggendaria F1 GTR

La 24 Ore di Le Mans 2025 è alle porte e per celebrare i 30 anni dalla vittoria assoluta del 1995, McLaren ha presentato la 750S Le Mans. Il 18 giugno 1995, la McLaren F1 GTR n. 59, guidata da JJ Lehto, Yannick Dalmas e Masanori Sekiya, trionfò nella massacrante gara di 24 ore, mentre altre tre McLaren F1 GTR si piazzarono tra le prime cinque, scrivendo una pagina davvero unica nella storia di questa competizione. La McLaren 750S “standard" è stata molto apprezzata dai clienti della casa automobilistica inglese e adesso arriva questo esemplare in edizione limitata pensato per celebrare questa importante ricorrenza della vittoria a Le Mans nel 1995.

50 ESCLUSIVI ESEMPLARI

La McLaren 750S Le Mans rende omaggio all’iconica #59 F1 GTR, sfoggiando una livrea esterna in Le Mans Grey, ed in opzione il McLaren Orange, una presa d’aria sul tetto e cerchi LM a 5 razze. Viene inoltre dotata del nuovo, che caratterizza la 750S sia tecnicamente che esteticamente, grazie a une ad unoche insieme permettono di, andando così a migliorare le prestazioni in pista.Il propulsore della 750S rimane invariato, un V8 biturbo da quattro litri chee 800 Nm di coppia, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi. La potenza viene trasmessa alle ruote posteriori tramite un cambio automatico a sette rapporti. L’abitacolo non cambia. In realtà, trattandosi di una serie speciale all’interno è stata collocata una targa che ricorda la vittoria del 1995. Complessivamente, sarannodella McLaren 750S Le Mans, modello che si preannuncia molto interessante per i collezionisti. Il prezzo, sicuramente alla portata di pochi, non è stato comunicato.

Quest’anno la McLaren parteciperà alla 24 Ore di Le Mans nella classe LMGT3 con le sue GT3 EVO basate sulla 750S; nel 2027 entrerà nella classe Hypercar.