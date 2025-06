BYD corre: installerà 15 mila colonnine megawatt in Cina

BYD corre sempre più forte e ha deciso che in Cina è necessario disporre di una capillare rete di ricarica megawatt. Di conseguenza, andrà ad installare ben 15 mila stazioni megawatt nel Paese. Chi segue la crescita di questa casa automobilistica si ricorderà che a marzo aveva presentato le sue nuove stazioni per la ricarica ultra-fast a 1 megawatt adatte alle auto elettriche con sistema ad alta tensione da 1000 V. Un annuncio non certo fatto a caso visto che a stretto giro ha iniziato a commercializzare Han L e Tang L che sono in grado di ricaricare raggiungendo una potenza di picco attorno a 1.000 kW.

Le auto elettriche devono poter ricaricare sempre più veloce e, per questo, BYD lancerà sul mercato modelli in grado di supportare la ricarica megawatt. Tuttavia, serve un’adeguata infrastruttura per poter sfruttare queste potenzialità. Per questo, l’azienda cinese ha confermato nuove partnership con i principali operatori di ricarica Xiaoju Charging e Xindietu, con l’obiettivo di costruire rispettivamente 10.000 e 5.000 unità delle sue stazioni megawatt. Come promemoria, ricordiamo che mentre la Cina corre sulle auto elettriche, in Europa si parla e si litiga su altro…

RICARICA MEGAWATT

Queste collaborazioni strategiche segnano un passo significativo negli sforzi di BYD per accelerare l’implementazione di stazioni di ricarica megawatt in tutta la Cina. Oltre alla co-costruzione con i partner, BYD si era precedentemente impegnata a costruire 4.000 delle sue stazioni di ricarica megawatt. Ad oggi, sono state completate più di 500 stazioni che sono state installate in 200 città della Cina. Xiaoju Charging collabora attualmente con oltre 8.400 aziende e serve oltre 34 milioni di utenti. Xindietu, invece, ha integrato oltre il 90% delle stazioni di ricarica pubbliche in Cina e opera in più di 400 città. Lavorando insieme, le tre aziende mirano a creare una rete di ricarica megawatt capillare ed accessibile.

BYD si immagina un futuro in cui le auto elettriche si potranno ricaricare facilmente, con tempi del tutto simili a quelli necessari per un normale pieno di carburante. Un futuro non troppo lontano, almeno in Cina dove l’industria auto sta correndo sempre più veloce con evoluzioni tecniche rapidissime.