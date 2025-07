Hyundai IONIQ 6 N, un video teaser anticipa l'arrivo dello sportiva elettrica

Dopo le prime foto della nuova berlina elettrica a marchio Hyundai, la casa automobilistica sudcoreana ha confermato la partecipazione al Goodwood Festival of Speed (l’evento in programma dal 10 al 13 luglio durante il quale verranno presentate anche la Honda Super EV Concept e la nuova MG) per il lancio della IONIQ 6 N, il secondo modello 100% elettrico del brand N, dopo la IONIQ 5 N.

Il video teaser che mostra la IONIQ 6 N in azione

Nel video teaser pubblicato da Hyundai sul canale ufficiale della divisione N, la IONIQ 6 N viene mostrata in azione su pista, svelando alcuni dettagli chiave del suo assetto sportivo. La silhouette elegante ma muscolosa si muove tra curve e rettilinei, mettendo in risalto la stabilità dell’auto anche ad alta velocità. Il filmato, dal taglio cinematografico, enfatizza il carattere dinamico della vettura attraverso giochi di luce e riprese ravvicinate di elementi come i passaruota maggiorati, il grande alettone posteriore e i cerchi alleggeriti. Le inquadrature laterali e posteriori mostrano chiaramente la carreggiata più ampia, anticipando la vocazione “track ready” della berlina. Il sound accompagna le sequenze con un tono energico, evocando le sensazioni di un’auto da corsa, anche in versione completamente elettrica.

Le novità della prossima Hyundai IONIQ 6 N

La Hyundai IONIQ 6 N, la berlina con la quale l’azienda punta a ridefinire l’esperienza di guida nel segmento delle EV sportive, introdurrà una serie di innovazioni tecniche che rafforzano il legame tra auto elettrica e sportività. È stata sviluppata incarnando i tre pilastri alla base della filosofia Hyundai N, ovvero precisione in curva, capacità da pista e piacere di guida quotidiano, riassunti nei concetti di “Corner Rascal”, “Racetrack Capability” e “Everyday Sports Car”.

Tra le novità principali, spicca una nuova geometria delle sospensioni progettata per abbassare il centro di rollio e migliorare la stabilità dinamica. L’introduzione dei nuovi ammortizzatori a controllo elettronico (Electronically Controlled Stroke Sensing, ECS), promette un migliore equilibrio tra comfort e reattività, offrendo maggiore confidenza a chi guida la vettura.

Un altro elemento distintivo della IONIQ 6 N è l’aggiornamento del sistema N e-shift, già apprezzato sulla IONIQ 5 N. Questa nuova versione introduce rapporti simulati più ravvicinati, ispirati al motorsport, ed è ora attiva in tutte le modalità di guida. Inoltre, fa il suo debutto il sistema di illuminazione N Ambient Shift Light, che segnala al conducente i momenti ottimali per la cambiata virtuale, accentuando così il coinvolgimento. A queste soluzioni si affianca una versione evoluta del sistema N Drift Optimizer, che offre un controllo delle derapate ancora più personalizzabile in base allo stile e alle abilità di guida del pilota. La IONIQ 6 N si inserisce in un progetto più ampio di Hyundai, che con la divisione N mira a rivoluzionare il concetto di auto elettrica sportiva. L’obiettivo, come quello di altri marchi, è quello di rendere la guida delle auto elettriche divertente, stimolante e coinvolgente, rispondendo così anche alle preferenze degli automobilisti più esigenti.