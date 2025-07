I marchi cinesi avanzano in Italia: arriva Geely

Arriva un nuovo marchio cinese in Italia. Si tratta di Geely i cui modelli saranno commercializzati nel nostro Paese grazie ad un accordo di distribuzione con Jameel Motors Italia. L’obiettivo è quello di offrire sia modelli elettrici e sia ibridi, puntando quindi sulle vetture NEV (New Energy Vehicles). Intanto, si comincia con un SUV 100% elettrico, la Geely EX5. A seguire, sul nostro mercato arriverà un SUV ibrido Plug-in.

SU STRADA ENTRO IL 2025

Non bisognerà attendere molto per vedere la Geely EX5 sulle strade del nostro Paese dato che c’è la volontà di iniziare le prime consegne nell’ultimo trimestre del 2025. Si partirà con una rete di circa 15 concessionari ma l’obiettivo è di arrivare a quota 70 nel 2026. Presto si conosceranno anche i prezzi del SUV elettrico. Le sue specifiche? Questo modello in realtà lo conosciamo dato che in alcuni mercati è già commercializzato ma con il nome di Geely E5. Presenta una lunghezza di 4.615 mm, una larghezza di 1.901 mm e un’altezza di 1.670 mm, con un passo di 2.750 mm. Il propulsore elettrico eroga una potenza massima di 160 kW e una coppia di 320 Nm, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,9 secondi. I clienti potranno scegliere tra due configurazioni di batteria: una da 49,52 kWh e una da 60,22 kWh, che offrono un’autonomia fino a 425 km secondo il ciclo WLTP.



L’arrivo di Geely in Italia è una novità importante visto che si tratta di uno dei più importanti costruttori al mondo. Il Gruppo omonimo a cui fa riferimento possiede diverse importanti casa automobilistiche tra cui Volvo, Polestar, Lotus, Lynk & Co e Zeekr. Inoltre, possiede metà della joint venture che controlla Smart. Con lo sbarco nel nostro Paese, il marchio cinese fa un altro passo importante nella sua strategia di crescita internazionale. Riuscirà a ritagliarsi uno spazio del complesso e combattuto mercato auto italiano? Lo scopriremo presto.