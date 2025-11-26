Incentivi auto elettriche 2025: l'Ecobonus è davvero finito o potrebbe tornare?

Il click day della seconda tornata degli incentivi auto elettriche 2025 si è tenuto in realtà in due giorni: il 22 e il 23 novembre. In queste due giornate erano tornati disponibili i fondi collegati ai voucher erogati il 22 e il 23 ottobre e non validati. Ricordiamo infatti che i voucher che permettono di ottenere lo sconto per l’acquisto di un nuovo veicolo elettrico devono essere validati dalla concessionarie entro 30 giorni dall’erogazione. In caso contrario, si annullano. Al momento, tutte le risorse sono state prenotate come si può leggere sul sito dedicato al nuovo Ecobonus.

Sono davvero finiti gli incentivi? Il capitolo dei nuovi incentivi auto elettriche 2025 si è definitivamente chiuso con questi ultimi click day? In realtà non lo possiamo dire con certezza proprio perché c’è la regola della validazione del voucher entro 30 giorni. Lo ricorda persino il sito dell’Ecobonus che alla scadenza dei 30 giorni, quanto avanzato tornerà disponibile.

UN NUOVO CLICK DAY PRIMA DI NATALE?

Nel mentre in cui scriviamo ci sono ancora 8.349 voucher non validati, pari al 15% del totale. Certo, c’è ancora diverso tempo per abbinare il voucher ad un ordine ma non è detto che alla fine tutti ci riescano. Sicuramente chi ha partecipato alla seconda tornata degli incentivi ha le idee ben chiare e punta ad utilizzare i voucher ma non sarebbe strano che alla fine dei 30 giorni avanzasse ancora qualcosina. Quanto è ovviamente impossibile da dire oggi ma non è detto che alla fine ci sia un ulteriore piccolo click day. Quando potrebbe tenersi? Vista la scadenza temporale di un mese dei voucher, se avanzerà qualcosa, i fondi saranno messi a disposizione poco prima di Natale. Non rimane quindi che seguire l’andamento della validazione dei voucher rimasti attraverso la sezione dedicata del sito dell’Ecobonus, per capire se tra poco meno di un mese sarà rimesso a disposizione un piccolo fondo residuo oppure no.

POI BASTA

Una volta che tutti i fondi legati ai nuovi incentivi auto 2025 saranno andati utilizzati davvero tutti, l’Ecobonus sarà messo da parte. Il Governo, infatti, non intende offrire più agevolazioni. Anzi, in realtà anche questi incentivi non dovevano esserci. Tuttavia, i fondi avanzati da PNRR per le colonnine sono stati poi utilizzati per questo Ecobonus. Rimarranno, eventualmente, solo Ecobonus regionali, laddove disponibili.