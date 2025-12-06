Hyundai, perché è utile avere i servizi da remoto nelle auto

Le moderne auto sono dei veri e propri computer su 4 ruote e quindi sono in grado di offrire servizi digitali avanzati che facilitano la gestione della vettura e migliorano il comfort di guida. Hyundai ad esempio propone la connettività Bluelink, una piattaforma completa che permette di controllare la vettura anche da remoto, fornendo strumenti utili sia prima di salire in auto e sia durante la guida.

GESTIRE DA REMOTO L’AUTO, SE FA CALDO ACCENDI IL CLIMATIZZATORE DA APP

Bluelink fornisce quindi strumenti utili anche prima di salire in auto. Grazie all’omonima app dedicata sarà possibile gestire da remoto la vettura. Cosa si può fare? Prima di partire per un viaggio possiamo controllare lo stato del serbatoio per capire se dobbiamo fare rifornimento. Nel caso di un’auto elettrica come la Hyundai Kona Electric possiamo invece scoprire il livello di carica della batteria. Sempre prima di partire possiamo pianificare il viaggio, inviando alla vettura la destinazione. In questo modo, avviandola, il navigatore sarà già impostato e pronto a guidarci a destinazione.

Se fa troppo caldo, sui modelli elettrici sarà possibile avviare il climatizzatore da remoto per raffrescare l’abitacolo prima di salire, in modo tale da farci trovare un ambiente ideale. Stessa cosa in inverno quando è moto freddo. Con un click sarà possibile scaldare l’abitacolo. Insomma, ancora prima di salire a bordo, grazie a Bluelink è possibile gestire la vettura o pianificare al meglio l’itinerario. Nell’uso di tutti i giorni si tratta di funzionalità molto comode.

E UNA VOLTA A BORDO…

Il sistema infotainment, oltre a portarci alla meta selezionata, ci fornisce i servizi “connected routing“. In breve, grazie alla possibilità di accedere ad informazioni sul traffico in tempo reale, il navigatore è in grado di ottimizzare il percorso per farci percorrere quello più affidabile. Durante i viaggi, soprattutto se ci troviamo in zone non conosciute, i servizi Hyundai Live Services ci possono essere molto utili dato che aiutano a trovare stazioni di servizio, parcheggi, ristoranti e altri punti di interesse come le stazioni di ricarica per i veicoli elettrici. Non mancano nemmeno le previsioni meteo e durante la navigazione saremo informati sull’eventuale presenza degli autovelox.

E per rendere agevole la gestione dei servizi dell’infotainment si può fare tutto con la voce dato che Bluelink supporta anche i comandi vocali. Controllare il sistema di navigazione, avviare telefonate e fare partire la musica si può fare con un semplice comando vocale, senza mai dover staccare le mani dal volante. Ovviamente non possono mancare i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Mappe e il software dell’infotainment possono poi essere aggiornati grazie al supporto degli aggiornamenti OTA.

E UNA VOLTA SCESI…

Arrivati a destinazione, iniziamo ad incamminarci per recarci, ad esempio, ad un appuntamento ma ci accorgiamo che abbiamo dimenticato di chiudere l’auto. Nessun problema perché tramite l’app Bluelink possiamo controllare lo stato dell’auto e bloccare e sbloccare le porte a distanza. Nulla di più semplice. E per i più distratti, attraverso l’app sarà possibile rintracciare l’auto parcheggiata e farsi guidare fino a lei per poi ripartire. Ci sono dei costi per utilizzare i servizi Bluelink? Per le Hyundai prodotte dopo il 2024 ci sono diversi pacchetti che danno diritto ad utilizzare una parte o tutti i servizi offerti. Bluelink LITE: 10 anni di abbonamento gratuito. Dopo: 0,99 euro al mese. Bluelink PLUS: Prova gratuita di 6 mesi. Dopo: 2,99 euro al mese o 29 euro all’anno. Bluelink PRO: Prova gratuita di 6 mesi. Dopo: 9,99 euro al mese o 99 euro all’anno.

