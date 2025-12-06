Nuova Dacia Sandero vs Citroen C3, confronto tra piccole economiche: versioni e prezzi

Dacia Sandero si è rinnovata da poco con un restyling che non si è limitato a dare una rinfrescata al look della vettura. Infatti, sono arrivate anche alcune novità di motore tra cui il nuovo Full Hybrid del Gruppo Renault da 155 CV che però sarà disponibile solamente nel corso del 2026. Sandero è una vera best seller sempre nelle prime posizioni del suo segmento in Italia e in Europa nel 2024 è stata anche l’auto più venduta in assoluto. Prima posizione che dovrebbe confermare anche nel 2025. Comunque, in Italia, nel segmento B se la deve vedere con diversi avversari tra cui la Citroen C3 che nel nostro paese piace moto e che è proposta anche con una motorizzazione elettrica. Da poco, è arrivata sul mercato un’opzione ancora più accessibile della versione elettrica con batteria più piccola e prezzo di poco più di 20.000 euro.

Vediamo a questo punto di mettere a confronto i due modelli per scoprire le loro principali caratteristiche e le differenze.

DIMENSIONI E DESIGN

Partiamo dalla Dacia Sandero che continua ovviamente ad essere proposta sempre in due varianti di carrozzeria: Streetway, con un look più cittadino e Stepway che strizza l’occhio al mondo dei crossover. Veniamo alle misure. Sandero Streetway misura 4.102 mm lunghezza x 1.848 mm larghezza x 1.499 mm altezza. Del tutto simili le misure della Stepway. Il bagagliaio offre una capacità di carico di 410 litri. Con il restyling la Sandero è cambiata soprattutto davanti. I nuovi fari presentano infatti una firma luminosa a T rovesciata. Anche la calandra ed il paraurti sono stati rivisti. Al posteriore, invece, troviamo una nuova grafica per i gruppi ottici a LED, oltre a piccoli ritocchi al paraurti.

La Citroen C3 la conosciamo bene e misura 4.015 mm lunghezza x 1.813 mm larghezza x 1.577 mm altezza, con un passo di 2.540 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 310 litri. Il modello francese presenta forme di un piccolo crossover e si caratterizza per un frontale con una firma luminosa a tre livelli, con una barra verticale e due barre orizzontali quasi simili a delle lame. Al posteriore, invece, i gruppi ottici si inseriscono agli angoli del veicolo e comprendono due barre orizzontali e una verticale che riprendono i gruppi ottici anteriori.

INTERNI E TECNOLOGIA

Salendo a bordo della nuova Dacia Sandero, troviamo innanzitutto un nuovo volante caratterizzato da una migliore ergonomia rispetto a quello pre-restyling. Anche all’interno dell’abitacolo si ripropone il tema della T rovesciata dei gruppi ottici, ad esempio sulle bocchette della climatizzazione. Sulle motorizzazioni dotate del cambio automatico troviamo sul tunnel centrale il nuovo selettore per la trasmissione E-Shifter. Parlando invece della tecnologia, Sandero Streetway e Sandero Stepway propongono la strumentazione digitale da 7 pollici caratterizzata da una nuova grafica. Nell’allestimento base non è previsto l’infotainment. In tutti gli altri, invece, troviamo un sistema infotainment da 10 pollici.

Passiamo alla Citroen C3 che propone uno stile minimalista. Attenzione, il modello base non ha l’infotainment da 10,25 pollici e dispone invece di un supporto per smartphone integrato che consente di trasformare il dispositivo mobile in una una sorta di centro di controllo grazie ad un’app dedicata. La strumentazione digitale? C’è, anche se non “tradizionale". Infatti, le informazioni essenziali di marcia vengono mostrate all’interno di una sottile palpebra collocata in posizione rialzata. Citroen parla di una sorta di Head-Up Display che proietta le informazioni su uno sfondo nero.

MOTORI

Con il restyling è stata rivista la gamma delle motorizzazione della Dacia Sandero. Offerta poi che cambia se parliamo della Streetway o della Stepway. Entriamo più nei dettagli. Partiamo dalla più importante novità, sebbene bisognerà attendere il prossimo anno. Arriva infatti il nuovo motore Hybrid 155 già visto sulla Dacia Bigster. Si tratta di un Full Hybrid da 155 CV. Andando avanti, per chi preferisce il GPL, arriva invece la nuova versione Eco-G 120 dotata di un motore turbo bi-fuel 3 cilindri e 1,2 litri di cilindrata da 120 CV. Secondo Dacia, l’autonomia complessiva, GPL + Benzina, arriva a 1.590 km su Sandero Streetway e 1.480 km su Sandero Stepway. Solamente su Sandero Streetway, Dacia ha reso disponibile la nuova versione TCe 100 che propone un motore turbo benzina a 3 cilindri di un litro da 100 CV abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. Sandero Stepway è sempre disponibile con motore benzina TCe 110 con cambio manuale a 6 rapporti e Sandero Streetway con motore benzina SCe 65 dotato di cambio manuale a 5 rapporti.

Per quanto riguarda la Citroen C3, la versione base adotta il solito PureTech 3 cilindri turbo di 1,2 litri da 100 CV con cambio manuale a 6 rapporti. C’è poi la versione Hybrid che abbina il PureTech ad un cambio automatico al cui interno è presente un piccolo motore elettrico da 29 CV. La potenza massima di sistema arriva a 110 CV. Al vertice della gamma c’è la Citroen e-C3 100% elettrica da poco offerta in due versioni. Entrambe adottano un motore da 113 CV ma la prima presenta una batteria da 44 kWh per 320 km di autonomia, mentre la seconda, invece, un accumulatore da 30 kWh per circa 200 km di percorrenza.

PREZZI

Quanto costa la nuova Dacia Sandero? La Streetway parte da 14.800 euro, mentre la Stepway da 16.500 euro. E la Citroen C3? Da 16.400 euro la versione a benzina. Servono almeno 21.450 euro per la Hybrid e 20.490 euro per l’elettrica (23.900 euro per il modello con batteria più grande).