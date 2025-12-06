Novità Volvo 2026, i modelli in arrivo

Nel 2025, Volvo ha portato al debutto diverse novità tra cui la nuova berlina Volvo ES90 con architettura a 800 V e autonomia fino a 700 km. Non è un mancato nemmeno un aggiornamento della Volvo EX90 che ha introdotto l’architettura a 800 V per poter ricaricare a potenze ancora superiori. Tra le altre novità non possiamo non ricordare il debutto della nuovo Volvo EX30 Cross Country che abbiamo già avuto modo di provare (qui la nostra prova). Il 2026 sarà altrettanto interessante perché sono in arrivo alcune novità, tutte parte importante del piano di elettrificazione della casa automobilistica.

Dunque, cosa possiamo attenderci da Volvo per il 2026? Ecco le principali novità in arrivo, almeno di quelle di cui oggi sappiamo qualcosa.

VOLVO EX60

La presentazione è prevista per il 21 gennaio 2026. Stiamo parlando della nuova Volvo EX60, un SUV elettrico, il primo della casa automobilistica ad adottare la nuova piattaforma SPA3. Inoltre, la EX60 sarà il primo modello Volvo a sfruttare la tecnologia del megacasting, un processo produttivo molto particolare che permette di realizzare intere sezioni dell’auto come un’unica parte. Stando a quello che sappiamo fino a questo momento, le dimensioni dovrebbero essere simili a quelle della Volvo XC60 e quindi il nuovo SUV elettrico dovrebbe avere una lunghezza attorno ai 4,7 metri. Il frontale dovrebbe caratterizzarsi per la presenza dei fari con il classico design a “Martello di Thor” di Volvo, simili a quelli che vediamo sul SUV EX90. Secondo Volvo, la nuova EX60 offrirà un’autonomia superiore a qualsiasi altra Volvo precedente. Questo significa che dovremo superare quota 700 km.

Presto ne sapremo ovviamente di più dato che la presentazione ufficiale si avvicina. Per vedere la nuova Volvo EX60 su strada bisognerà poi aspettare ancora qualche mese, quanto esattamente lo scopriremo il 21 gennaio.

VOLVO XC70

Questo modello è fresco di presentazione ma è oggi disponibile solamente sul mercato cinese. Nel corso del 2026 potrebbe arrivare anche in Europa dove ha le carte in regola per piacere. Volvo XC70 è un SUV ibrido Plug-in, anzi “Super Hybrid" come va di moda chiamarlo adesso, cioè vetture Plug-in con un’ampia autonomia in modalità solo elettrica. Il SUV misura 4.815 mm di lunghezza, 1.890 mm di larghezza e 1.650 mm di altezza, con un passo di 2.895 mm. Il linguaggio di design è quello classico degli ultimi modelli Volvo, con un frontale dotato della firma luminosa a martello di Thor.

Parlando delle specifiche tecniche, il powertrain è composto da un motore benzina 4 cilindri di 1,5 litri abbinato a 3 unità elettriche. Il propulsore endotermico vanta una potenza di 120 kW e una coppia massima di 255 Nm. Il primo motore elettrico da 60 kW funge da generatore, mentre quello sull’asse anteriore da 107 kW permette la trazione. C’è poi un’unità posteriore da 156 kW che consente di arrivare a disporre della trazione integrale. Volvo XC70 offre un’autonomia in modalità solo elettrica di 200 km. L’autonomia combinata è invece di ben 1.200 km (valori CLTC).