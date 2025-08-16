Nuova Volvo XC70: la Super Hybrid con 200 km in elettrico è pronta al debutto in Cina

Volvo XC70 è oramai pronta a tornare e i primi esemplari sono usciti dalla linea di produzione presso lo stabilimento di Taizhou, in Cina. Il nuovo SUV punta ad essere infatti protagonista su questo mercato dove le prevendite dovrebbero iniziare alla fine di questo mese di agosto. Si tratta di un modello “Super Hybrid" come va di moda chiamarlo adesso, cioè vetture Plug-in con un’ampia autonomia in modalità solo elettrica. In ogni caso, si tratterà del primo modello della casa automobilistica ad essere dotato di una soluzione tecnica simile che piace molto soprattutto in Cina dove le PHEV ad autonomia estesa stanno aumentando.

SPECIFICHE TECNICHE: 200 KM IN ELETTRICO

Ricordiamo e principali caratteristiche della nuova Volvo XC70. Il SUV misura 4.815 mm di lunghezza, 1.890 mm di larghezza e 1.650 mm di altezza, con un passo di 2.895 mm. Il linguaggio di design è quello classico degli ultimi modelli Volvo. Il frontale, in particolare, richiama quello della EX90 e ovviamente troviamo i fari dotati della firma luminosa a martello di Thor. Volvo XC70 è basata sull’architettura Super Hybrid SMA (Scalable Modular Architecture) e offre un’autonomia in modalità solo elettrica di 200 km. L’autonomia combinata è invece di ben 1.200 km. In ogni caso ricordiamo che si tratta di valori secondo il ciclo cinese CLTC.



Più nello specifico, il powertrain è composto da un motore benzina 4 cilindri di 1,5 litri abbinato a 3 unità elettriche. Il propulsore endotermico vanta una potenza di 120 kW e una coppia massima di 255 Nm, con un’efficienza termica del 44%. Il primo motore elettrico da 60 kW funge da generatore, mentre quello sull’asse anteriore da 107 kW permette la trazione. C’è poi un’unità posteriore da 156 kW che consente di arrivare a disporre della trazione integrale. Il powertrain è poi abbinato ad uno speciale cambio automatico a 3 rapporti pensato per le motorizzazioni ibride. Non è stato ancora specifcato, ma la batteria dovrebbe avere una capacità di 39,6 kWh, come la Lynk & Co 08.

PREZZI

I listini per il mercato cinese si conosceranno tra poco ma secondo la stampa locale i prezzi dovrebbero partire da circa 360.000 yuan che sono circa 43.000 euro. Volvo XC70 arriverà anche in Europa? In passato, la casa automobilistica si era limitata a dire che stava valutando il lancio in altri mercati.