Volvo XC70, la prima Plug-in extended range: svelati nuovi dettagli tecnici

Volvo XC70 sta per tornare ma sarà differente rispetto al passato visto che si tratterà di un ibrido Plug-in ad autonomia estesa. Si tratterà del primo modello della casa automobilistica ad essere dotato di una soluzione tecnica simile che piace molto soprattutto in Cina e proprio da questo mercato partirà la commercializzazione del nuovo SUV. Al momento dell’annuncio del prossimo arrivo di questo modello, Volvo non aveva fornito molti particolari, limitandosi a raccontare che la nuova XC70 avrebbe potuto contare su di un’autonomia in elettrico di 200 km (CLTC). Adesso ci sono novità e non grazie a Volvo. Infatti, attraverso il solito sito del Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese (MIIT) sono arrivate le prime informazioni tecniche della vettura, oltre a qualche nuova foto.

VOLVO XC70: DIMENSIONI E MOTORE

Nuova Volvo XC70 misura 4.815 mm di lunghezza, 1.890 mm di larghezza e 1.650 mm di altezza, con un passo di 2.895 mm. Il nuovo modello poggia sulla piattaforma SMA e presenta un design che richiama quello degli ultimi modelli della casa svedese. In particolare, il frontale si caratterizza per la presenza dei classici fari dotati della firma luminosa a martello di Thor. Inoltre, la griglia anteriore appare chiusa come sui modelli 100% elettrici e al di sotto troviamo una presa d’aria attiva che si apre e chiude per ottimizzare l’aerodinamica, la climatizzazione dell’abitacolo e il raffreddamento.



MECCANICA CONDIVISA

Ulteriori dettagli più precisi non ce ne sono.

Inizialmente si pensava che la Volvo XC70 fosse un’elettrica con range extender, in realtà si tratterà di una Plug-in ad autonomia estesa o “super ibrida" come va di moda oggi chiamarle. Le informazioni emerse dal MIIT fanno capire che il nuovo SUV dispone dei medesimi powertrain della Lynk & Co 08 venduta in Cina e che da poco è disponibile pure in Europa. SUV Plug-in con autonomia in elettrico proprio di 200 km. Il fatto che sia stato scelto il powertrain della Link & Co ha molto senso visto che entrambi i marchi fanno parte del Gruppo Geely. Vedremo il nuovo modello Volvo anche in Europa? La casa automobilistica si è limitata a dire che sta valutando il lancio in altri mercati.