Volvo EX60: com'è dal vivo il SUV 100% elettrico? | Video

Dopo il debutto online, a cui avevamo presenziato nel mese di gennaio, Volvo EX60 si mostra al pubblico presso il Volvo Studio di Milano. Si tratta di un modello fondamentale per il brand perché concentra tutte le tecnologie più avanzate e mira ad eliminare l’ansia da autonomia con dati sorprendenti di ben 810 chilometri (dichiarati).

DESIGN E INTERNI

Abbiamo parlato a lungo di questo modello ma finalmente abbiamo potuto toccarlo con mano e vedere le sue principali caratteristiche. Volvo EX60 è un SUV dalle dimensioni generose, con una lunghezza di 4,80 metri e passo di 2,97 metri, pensato per offrire abitabilità di livello superiore e una sorprendente versatilità: il bagagliaio ha una capacità miinima di 523 litri che sono estendibili a 1.647 litri abbattendo la seconda fila di posti con frazionamento 40:20:40. Non bisogna dimenticare però che la capacità di carico non finisce qui, considerata la presenza di un frunk anteriore da 85 litri per stivare altri oggetti come i cavi di ricarica.

Il linguaggio stilistico si allinea al nuovo corso stilistico del brand svedese con linee pulite e minimaliste, forme sinuose e dettagli caratteristici come i fari a “martello di Thor" pixelati, oltre a soluzioni inedite come le maniglie integrate nella cornice dei finestrini a “pinna di squalo", che valuteremo in termini di comodità in un futuro test drive. Dal vivo è possibile notare come i cerchi da 22" slancino la vettura e, le sue forme, ne enfatizzano il comportamento aerodinamico.

Internamente l’esperienza è totalizzante: spiccano materiali di pregio e una grandissima cura al dettaglio. L’abitacolo è elegante e molto funzionale e la sensazione che restituisce è quella di stare in prima classe, con una sorprendente organizzazione degli spazi.

Il display centrale verticale tipico di Volvo lascia posto ad un touchscreen orizzontale da 15", affiancato dalla strumentazione digitale da 11", con tutti i servizi di Google integrati. Il sistema infotelematico, da un primo approccio, si è rivelato piuttosto fluido e pratico nel suo utilizzo e l’organizzazione degli spazi sorprende per alcune trovate come il bracciolo retrattile.

LA TECNICA

Per quanto riguarda gli aspetti più tecnici, Volvo EX60 si presenta come game-changer del brand perchè propone soluzioni che vogliono abbattere l’ansia da autonomia. Basandosi sulla piattaforma nativa elettrica SPA3, con tecnologia a 800 Volt, la Volvo EX60 accetta potenze di ricarica di picco in corrente continua impressionanti: 320 kW o 370 kW, a seconda delle versioni; per la ricarica in AC invece, viene proposta una potenza di 22 kW di serie su tutti i tagli di batteria.

Grazie a questi dati sulla ricarica il passaggio dal 10% all’80% viene garantito in 18 minuti, incrementando l’autonomia residua con velocità sorprendenti. Tre tagli di batteria: 83 kWh, 95 kWh e 117 kWh, con potenze rispettive di 374 CV, 510 CV e 680 CV. Le autonomie oscillano tra 620 e 810 km.

PREZZI

Volvo EX60 viene proposta al pubblico con un prezzo di partenza di 63.350 euro, una cifra che si riferisce alla versione P6 in allestimento Plus, si passa poi alla motorizzazione P10 AWD che parte da 68.400 euro, per arrivare alla P12 AWD da 680 CV che parte, nel medesimo allestimento, da 74.500 euro. Per avere la variante top di gamma, che abbiamo visto noi al Volvo Studio, quindi la P12 AWD Ultra, sono necessari almeno 81.450 euro.

Oltre a vedere la nuova Volvo EX60 dal vivo, abbiamo anche avuto modo di scoprire i prezzi della variante fuoristradistica Cross Country: il listino parte da 71.450 euro nella versione Plus, per passare ai 78.400 euro in allestimento Ultra; entrambi gli allestimenti sono offerti, per ora, nella sola motorizzazione P10 AWD.