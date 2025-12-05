Cerca

Noleggio auto in Italia: subito il 10% di sconto con Locauto

Con l'adesione al programma fedeltà MyLocauto Friends: ci si iscrive gratuitamente tramite la propria area riservata.

Noleggio auto in Italia: subito il 10% di sconto con Locauto
Vai ai commenti
Federico Pisanu
Federico Pisanu
Pubblicato il 5 dic 2025

Durante le festività del mese di dicembre saranno in tanti a spostarsi in auto per la classica settimana bianca, per visitare una città d’arte, o più semplicemente per fare visita ai propri genitori che abitano lontano. In alcuni casi, anziché usare la propria vettura si potrebbe scegliere di noleggiarne un’altra, vuoi perché la propria macchina è ferma dal meccanico, vuoi per rispettare il conteggio dei chilometri complessivi in un mese indicato dall’attuale contratto di noleggio a lungo termine, vuoi semplicemente per la comodità del noleggio auto.

Restando in Italia, uno dei punti di riferimento assoluti è Locauto. Al di là dei tanti servizi proposti ai suoi clienti, Locauto offre uno sconto immediato del 10% sul noleggio auto iscrivendosi al programma fedeltà MyLocauto Friends. Il programma è gratuito, con la registrazione che avviene tramite l’apposita sezione presente a sua volta all’interno della propria area riservata Locauto.

In base allo storico di noleggi, MyLocauto Friends permette di ricevere fino al 20% di sconto sui propri noleggi. Di seguito lo schema che riepiloga in breve il funzionamento del programma fedeltà:

  • Beginner: il profilo Beginner è riservato agli automobilisti che vantano da 0 a 3 noleggi e consente di riscattare il 10% di sconto sulle tariffe standard orarie e giornaliere
  • Enthusiast: il profilo Enthusiast è riservato agli automobilisti che hanno nel loro storico dai 4 ai 6 noleggi e permette di ricevere il 15% di sconto sulle tariffe standard orarie e giornaliere
  • Expert: il profilo Expert è riservato alle persone che hanno effettuato oltre 6 noleggi e permette di ottenere il 20% di sconto sulle tariffe standard orarie e giornaliere

Per prima cosa, dunque, occorre aprire un nuovo account Locauto, dopodiché dalla propria area riservato si accede alla sezione dedicata al programma fedeltà MyLocauto Friends e si completa la registrazione. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata all’offerta.

Pagina offerta Locauto

ingrandisci immagine

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
In offerta lo strumento per leggere i codici errore e capire la gravità dei guasti della tua auto
Offerte e Promozioni
15
Offerta Peugeot 208 a benzina: 5.000 euro di incentivi e rate mensili da 90 euro
Offerte e Promozioni
L’accessorio indispensabile da avere in auto prima di ogni viaggio
Offerte e Promozioni
Telepass Sempre in offerta: 12 mesi a canone zero e 50% di rimborso sul pedaggio
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.