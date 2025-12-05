Noleggio auto in Italia: subito il 10% di sconto con Locauto

Durante le festività del mese di dicembre saranno in tanti a spostarsi in auto per la classica settimana bianca, per visitare una città d’arte, o più semplicemente per fare visita ai propri genitori che abitano lontano. In alcuni casi, anziché usare la propria vettura si potrebbe scegliere di noleggiarne un’altra, vuoi perché la propria macchina è ferma dal meccanico, vuoi per rispettare il conteggio dei chilometri complessivi in un mese indicato dall’attuale contratto di noleggio a lungo termine, vuoi semplicemente per la comodità del noleggio auto.

Restando in Italia, uno dei punti di riferimento assoluti è Locauto. Al di là dei tanti servizi proposti ai suoi clienti, Locauto offre uno sconto immediato del 10% sul noleggio auto iscrivendosi al programma fedeltà MyLocauto Friends. Il programma è gratuito, con la registrazione che avviene tramite l’apposita sezione presente a sua volta all’interno della propria area riservata Locauto.

In base allo storico di noleggi, MyLocauto Friends permette di ricevere fino al 20% di sconto sui propri noleggi. Di seguito lo schema che riepiloga in breve il funzionamento del programma fedeltà:

Beginner : il profilo Beginner è riservato agli automobilisti che vantano da 0 a 3 noleggi e consente di riscattare il 10% di sconto sulle tariffe standard orarie e giornaliere

: il profilo Beginner è riservato agli automobilisti che vantano da 0 a 3 noleggi e consente di riscattare il 10% di sconto sulle tariffe standard orarie e giornaliere Enthusiast : il profilo Enthusiast è riservato agli automobilisti che hanno nel loro storico dai 4 ai 6 noleggi e permette di ricevere il 15% di sconto sulle tariffe standard orarie e giornaliere

: il profilo Enthusiast è riservato agli automobilisti che hanno nel loro storico dai 4 ai 6 noleggi e permette di ricevere il 15% di sconto sulle tariffe standard orarie e giornaliere Expert: il profilo Expert è riservato alle persone che hanno effettuato oltre 6 noleggi e permette di ottenere il 20% di sconto sulle tariffe standard orarie e giornaliere

Per prima cosa, dunque, occorre aprire un nuovo account Locauto, dopodiché dalla propria area riservato si accede alla sezione dedicata al programma fedeltà MyLocauto Friends e si completa la registrazione. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata all’offerta.