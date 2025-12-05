Ancora senza dotazioni invernali? Ecco un'offerta molto interessante

Dal 15 novembre scorso è entrato in vigore l’obbligo di dotazioni invernali che prevede di avere montati pneumatici invernali o 4 stagioni o, di tenere a bordo dell’auto le catene o le calze da neve. Proprio quest’ultima soluzione si rivela l’opzione più pratica, meno ingombrante e sicura cui fare riferimento. Per chi non ha ancora provveduto a mettersi in regola, l’offerta di oggi su eBay può essere l’occasione da cogliere al volo.

Comode, pratiche, compatte

Guidare su una strada di montagna innevata al rientro da una giornata sugli sci, oppure affrontare un’improvvisa nevicata durante il tragitto per il lavoro sono situazioni comuni durante l’inverno. Un’eventualità che sempre più spesso interessa non solo chi vive in località di montagna.

Le calze da neve per pneumatici sono realizzate in tessuto ad alta resistenza, generalmente in poliestere, con una struttura pensata per massimizzare l’aderenza sulla neve compatta. Aumentando l’attrito tra la gomma e la superficie stradale, le calze migliorano la motricità su fondi scivolosi. Una delle caratteristiche più rilevanti di questo modello è la conformità alla normativa europea EN 16662-1, che ne consente l’utilizzo in tutti i paesi in cui è previsto l’obbligo di dotazioni invernali.

Dal punto di vista tecnico, il montaggio è facilitato da un sistema autocentrante che consente di posizionare correttamente la calza senza particolari manovre. Questo è uno degli elementi che, insieme al peso e all’ingombro ridotto, le differenzia dalle tradizionali catene da neve e le rende una scelta molto apprezzata anche per ragioni di comodità di utilizzo.

Un altro vantaggio è l’assenza di parti metalliche, che elimina il rischio di danni ai cerchi in lega e rende questo sistema compatibile anche con quei veicoli che hanno pneumatici non catenabili.

A meno di 25€ sono uno strumento pratico da avere sempre a bordo, sia per evitare sanzioni in caso di controlli, ma soprattutto per garantirsi spostamenti in sicurezza in caso di neve o ghiaccio sulla strada.