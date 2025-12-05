Modellini, ecco la riproduzione della Mercedes-AMG GT3 composta da 5463 pezzi

L’annuncio della riproduzione in scala 1:8 della celebre Mercedes-AMG GT3, una delle vetture più iconiche del motorsport moderno, arriva in tempo con le prossime festività natalizie. La riproduzione è opera di CaDA per un modello lungo 59 centimetri, largo 25 e alto 17 e composto da ben 5463 pezzi, tra cui 103 elementi stampati. Il risultato è un tributo estremamente fedele e dettagliato della vettura originale, ideale come regalo per appassionati di corse, modellismo e ingegneria meccanica.

Un piccolo capolavoro di precisione e dettaglio

La replica della Mercedes-AMG GT3 non si limita all’aspetto esteriore, ma riproduce con precisione le principali caratteristiche tecniche dell’auto da competizione. Dal motore V8 da 6,3 litri alla trasmissione sequenziale da corsa a sei marce, passando per le grandi prese d’aria, l’ampio alettone posteriore, il diffusore e il classico frontale AMG, ogni dettaglio è stato curato per offrire un’esperienza realistica anche durante la fase di montaggio.

Tra gli elementi più impressionanti del modello CaDA ci sono le luci LED anteriori e posteriori, i fari endurance funzionanti e un inedito sistema di sollevamento pneumatico che consente di simulare un pit stop alzando l’intera vettura tramite un alimentatore esterno. Il sistema è completato da una gru che funziona davvero tramite la quale rimuovere il motore, esattamente come avviene nel paddock.

All’interno dell’abitacolo, CaDA ha ricreato l’atmosfera da pista con elementi mobili come il volante e la pedaliera regolabili, inseriti in una cellula di sicurezza che richiama le normative FIA. La trasmissione, posizionata nella parte posteriore come nella vera GT3, riproduce fedelmente i sei rapporti disponibili, inclusi la folle e la retromarcia. Anche le ruote, fedeli al design AMG, sono dotate di bloccaggio centrale e montano pneumatici Michelin Pilot Sport in configurazione da gara.

1735 passaggi per montarla

L’intero modello è alimentato tramite cavo USB che serve anche per l’illuminazione, così da migliorare l’esposizione del modellino. Il set, contrassegnato dal codice prodotto B66961716, è venduto in una confezione di alta qualità e include un manuale di ben 827 pagine, suddivise in 1735 passaggi per guidare l’utente nella costruzione.

Il montaggio della Mercedes-AMG GT3 si concentra esclusivamente sull’assemblaggio meccanico e strutturale, senza la necessità di applicare adesivi. Tutti i dettagli grafici, comprese le livree, i loghi e le finiture decorative, sono infatti realizzati con pezzi stampati. Una scelta che non solo migliora il risultato finale, ma assicura anche una maggiore resistenza all’usura nel tempo.

La riproduzione della Mercedes-AMG GT3 è in vendita presso lo store ufficiale CaDA a circa 330€.