Factorial Energy e Posco Future M insieme per lo sviluppo di materiali per le batterie allo stato solido

Si avvicina, almeno questa è la speranza del settore auto, l’inizio della produzione di massa delle batterie allo stato solido. Nonostante le perplessità di CATL (per cui servirà più tempo), sono iniziati i primi test su strada e diverse realtà prevedono di lanciarle già nel 2027 (come nel caso di SAIC) o entro il 2028 (come per Toyota e Nissan). Il recente accordo tra Factorial Energy e Posco Future M si inserisce proprio in questa direzione, con l’azienda statunitense, tra i principali sviluppatori di batterie allo stato solido che ha firmato un’intesa con il colosso sudcoreano dei materiali per batterie per collaborare allo sviluppo e alla fornitura di componenti destinati alla prossima generazione di accumulatori.

I dettagli dell’accordo

Il memorandum d’intesa è stato siglato durante il Future Battery Forum di Berlino, uno degli eventi di riferimento per l’innovazione nel settore energetico. L’intesa nasce dopo una fase di test condotta da Factorial Energy su campioni di materiali catodici forniti da Posco Future M, che hanno dimostrato ottime prestazioni in termini di efficienza e velocità di carica. La collaborazione non si limiterà all’ambito automotive, ma prevede applicazioni anche nei settori emergenti della robotica, dei sistemi di accumulo energetico e di altre tecnologie avanzate che richiedono batterie più performanti e sicure.

Il lavoro di Factorial Energy

Oltre a Mercedes-Benz, Factorial Energy collabora con Stellantis per introdurre una flotta dimostrativa della Dodge Charger Daytona equipaggiata con batterie allo stato solido entro il 2026. A queste si aggiungono le partnership già attive con Hyundai Motor Company e Kia Corporation, a conferma di una strategia globale che coinvolge sia l’industria europea sia quella asiatica.

Il ruolo di Posco Future M

Sul fronte industriale, il ruolo di Posco Future M è quello di rafforzare la filiera dei materiali avanzati. L’azienda coreana è attualmente l’unica nel suo Paese a produrre sia materiali catodici sia anodici per batterie agli ioni di litio e vanta già collaborazioni consolidate con Ultium Cells, LG Energy Solution, Samsung SDI e SK On, tra i principali produttori di batterie per le auto elettriche. Per quel che riguarda le batterie allo stato solido, Posco Future M sta sviluppando anche materiali per anodi in silicio, anodi in litio metallico ed elettroliti solidi a base di solfuri, puntando così a conquistare una posizione di riferimento anche nella prossima generazione di accumulatori.

Factorial Energy ha già avviato attività produttive pilota anche in Corea del Sud, nella città di Cheonan. Una presenza che rafforza il legame operativo con Posco Future M e che permetterà di accelerare la fase di industrializzazione. I due partner puntano a ridurre i costi su scala industriale, rafforzare l’affidabilità della catena di fornitura globale e proporre soluzioni su misura per veicoli elettrici di tutte le fasce.