Hyundai Kona: spazio, comfort, tecnologia e una scelta di motori per tutte le necessità

Hyundai Kona è un SUV compatto che piace molto sin da quando ha debuttato la prima generazione. I punti di forza sono molteplici tra cui la scelta di puntare su motorizzazioni benzina, ibride e addirittura 100% elettriche. In questo modo, la casa automobilistica coreana ha saputo accontentare tutte le esigenze di mobilità dei suoi clienti. L’attuale seconda generazione, sul mercato da alcuni anni e che abbiamo già avuto modo di provare diverse volte, è lunga 4,35 metri, dimensioni che la rendono spaziosa ma allo stesso tempo agile per muoversi anche nei sempre più caotici centri città. Spaziosa, comoda e pure tecnologica, già perché Kona all’interno dell’abitacolo offre ampi schermi per la strumentazione ed in particolare è presente un sistema infotainment che permette di accedere a tutti gli ultimi servizi digitali sviluppati da Hyundai per i suoi clienti.

SPAZIO, COMFORT E TECNOLOGIA

L’abitacolo è stato concepito per essere funzionale. Oggi vanno di moda interni minimalisti con pochi comandi fisici e con l’infotainment che diventa il centro di comando della vettura. Per la Kona, Hyundai ha scelto un giusto compromesso, mettendo comunque a disposizione del conducente l’accesso ad una serie di comandi fisici per le principali funzioni della vettura in modo da poterle utilizzare in maniera intuitiva. Pensiamo, ad esempio, alle impostazioni del climatizzatore. In ogni caso la tecnologia non manca. Infatti, la plancia integra un doppio display panoramico da 12,3 pollici con sistema infotainment di ultima generazione Connected Car Navigation Cockpit di serie, che offre le più recenti tecnologie come la connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto e la telematica Bluelink. Non mancano nemmeno gli aggiornamenti OTA.

Sul tunnel centrale sono presenti, a seconda degli allestimenti, i comandi per i sedili riscaldati e ventilati, il volante riscaldato, l’auto hold, le telecamere e il rotore per selezionare le modalità di guida che la Kona mette a disposizione. Poco sopra è presente il pad per la ricarica wireless degli smartphone. Lo spazio interno non manca, non solo per i passeggeri ma anche per gli oggetti. Per esempio, molto comodo l’ampio vano presente sul tunnel centrale, con portabicchieri a scomparsa.

E per i bagagli? Nessun problema perché la Hyundai Kona offre una bagagliaio generoso come capacità. Ci sono ben 466 litri ma abbattendo gli schienali posteriori (frazionamento 40:20:40), si può salire addirittura a quota 1.300 litri.

BENZINA, IBRIDA ED ELETTRICA

Un motore giusto per tutte le esigenze dei clienti. Con il Model Year 2026, inoltre, le motorizzazioni ibride e a benzina sono state aggiornate e adesso offrono anche maggiore potenza. Andiamo a vedere più da vicino l’offerta della Hyundai Kona. Sotto al cofano troviamo innanzitutto un motore 3 cilindri turbo benzina 1.0 T-GDI da 115 CV abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. Per chi ha bisogno di maggiore potenza può puntare su di un 4 cilindri 1.6 T-GDI da 150 CV con cambio a doppia frizione a 7 marce. Se invece si vuole puntare sull’efficienza e sulla fluidità di marcia c’è la Kona Hybrid dotata di un powertrain Full Hybrid che è in grado di erogare 138 CV. In particolare, sotto al cofano c’è un 4 cilindri di 1,6 litri abbinato ad un’unità elettrica. Il cambio è un automatico a 6 rapporti.

Se invece ci si sente già pronti per la mobilità 100% elettrica c’è la Hyundai Kona Elecric. Due sono le versioni del SUV che la casa automobilistica propone ai suoi clienti. La prima offre un motore da 135 CV alimentato da una batteria con una capacità di 48,6 kWh per un’autonomia di 380 km secondo il ciclo WLTP. Dalle colonnine HPC in corrente continua, l’accumulatore può passare dal 10% all’80% della carica in 39 minuti. Se serve maggiore concorrenza c’è la “Long Range" con motore da 204 CV e batteria da 64,8 kWh che consente una percorrenza di 510 km WLTP con cerchi da 17 pollici. Scegliendo quelli da 19 pollici, si scende a 440 km. Serviranno sempre 39 minuti per ricaricare l’accumulatore dal 10% all’80% da un punto HPC. Entrambe le varianti, ricaricano in corrente alternata fino a 11 kW.

Da sottolineare un dato importante. Per sviluppare la Kona, Hyundai è partita dal modello elettrico, estendendo al resto delle motorizzazioni le soluzioni tecniche e aerodinamiche che la contraddistinguono per ridurre la resistenza all’aria e minimizzare i consumi.

SICUREZZA

Come tutte le Hyundai, anche la Kona può contare su di una ricca dotazione di sistemi ADAS che permettono di arrivare a disporre di un’assistenza alla guida di Livello 2. A seconda dell’allestimento possiamo trovare il pacchetto Hyundai SmartSense che comprende, tra le altre cose, Lane Keeping Assist e Lane Following Assist, Intelligent Speed Limit Assist, Cruise Control, Driver Attention Warning e Forward Collision Avoidance Assist con riconoscimento di veicoli, pedoni, ciclisti e svolta agli incroci.

PREZZI

Gli allestimenti? Per i modelli endotermici ed ibridi la Kona 2026 si può avere nelle versioni XTech, Business, N Line ed Excellence. I prezzi? Si parte dai 26.700 euro del modello con motore a benzina da 115 CV. Per la Full Hybrid, invece, ci vogliono almeno 32.700 euro. E la Hyundai Kona Electric? Due gli allestimenti: Exclusive e N Line. Si parte da 38.300 euro.

