Nuova KIA EV2 arriva a gennaio e prepara la sfida alla Renault 4: ecco cosa sappiamo

KIA EV2 è una delle più importanti novità che la casa automobilistica porterà al debutto il prossimo anno. Adesso sappiamo quando la nuova elettrica sarà svelata. Infatti, KIA ha comunicato che il suo nuovo B-SUV elettrico sarà portato al debutto il 9 gennaio 2026 al Salone dell’Automobile di Bruxelles. Annunciando la data della presentazione ufficiale, la casa automobilistica ha condiviso anche alcuni teaser in cui si vede la vettura coperta da un telo.

COSA SAPPIAMO DELLA NUOVA KIA EV2?

In realtà, sappiamo già diverse cose del nuovo B-SUV elettrico anticipato in passato da KIA attraverso un concept. Inoltre, nel corso del tempo abbiamo visto alcune foto spia del nuovo modello intento ad effettuare test su strada. KIA EV2 avrà una lunghezza di circa 4.060 mm, con un passo di 2.565 mm (sono le misure del concept). Dunque, entrerà in un segmento di mercato (segmento B) molto combattuto dove dovrà vedersela con vetture del calibro della Renault 4 E-Tech Electric e della Jeep Avenger. Il design non dovrebbe differire molto da quello del concept e quindi avremo un frontale dotato di luci diurne verticali (DRL), con un look complessivo che richiama quello delle altre elettriche KIA già oggi in gamma.

Al momento della presentazione scopriremo tutti i dettaglia anche dell’abitacolo che comunque non dovrebbe differire molto da quello degli ultimi modelli della casa automobilistica. Dunque, stile minimalista e una plancia dominata da un pannello che integra la strumentazione digitale ed il sistema infotainment. E i motori? Al momento non ci sono informazioni precise. Tuttavia, la nuova KIA EV2 dovrebbe poggiare sulla piattaforma E-GMP con architettura a 400 V. Si dice possa disporre del medesimo motore della EV3 da 150 kW ma con batterie di minore capacità. Ne sapremo presto molto di più.

PREZZO

In passato KIA aveva già accennato ad un possibile prezzo di partenza per la nuova KIA EV2 e cioè 30.000 euro.