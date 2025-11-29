Novità KIA 2026: i nuovi modelli in arrivo

KIA sta portando avanti un ambizioso piano di crescita legato strettamente all’elettrificazione. Nel corso del 2025 abbiamo visto diversi debutti tra cui la nuova KIA EV4 e il restyling della KIA Sportage. Il 2026 sarà altrettanto interessante dato che sono in arrivo alcune importanti novità che riguardano sia modelli elettrici sia dotati di motorizzazioni “classiche”. Cosa sta davvero arrivando? Ecco cosa possiamo aspettarci di vedere nel corso del 2026, almeno in base a quanto sappiamo fino a questo momento.

KIA EV2

Questa è probabilmente una delle novità più attese per il 2026. Tra concept e foto spia sappiamo già diverse cose di questo modello. KIA EV2 avrà una lunghezza di circa 4.060 mm, con un passo di 2.565 mm. Il nuovo modello dovrebbe comunque poggiare sempre sulla piattaforma E-GMP ma con architettura a 400 V. Si specula che il powertrain potrebbe essere il medesimo di quello della KIA EV3 ma con batterie di capacità inferiore. Il prezzo? Dovrebbe partire da circa 30.000 euro.

KIA EV3 GT

KIA EV3 la conosciamo già ed è un modello che è stato apprezzato dalla clientela. La gamma però non è completa in quanto nel corso del prossimo anno arriverà anche la nuova KIA EV3 GT. Anche di questo modello abbia già visto diverse foto spia e dovrebbe caratterizzarsi innanzitutto per alcuni dettagli estetici dedicati che enfatizzeranno il suo DNA più sportivo. Non si sa molto sul powertrain, ma possiamo attenderci un doppio motore e quindi la trazione integrale. Si parla comunque di una potenza superiore ai 300 CV. Novità dovrebbero comunque arrivare presto.

KIA EV4 GT

KIA EV4 GT, anche per questo modello ci sarà una versione più sportiveggiante. La casa automobilistica ha pure condiviso alcune prime immagini, sebbene l’auto appaia ancora camuffata. Il design della vettura dovrebbe presentare qualche ritocco per poter offrire un look più aggressivo. Le vere novità le troveremo comunque sotto alla carrozzeria. Come per la EV3 GT al momento non sappiamo che powertrain KIA ha scelto davvero di adottare. In ogni caso, pure per KIA EV4 GT troveremo verosimilmente un doppio motore e quindi ci sarà la trazione integrale. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.

KIA EV5

I SUV piacciono molto e vanno per la maggiore in Europa. Per tale motivo anche KIA continuerà ad introdurre nuovi modelli in questo segmento tra cui la KIA EV5. Di questo modello sappiamo già diverse cose dato che è stato già presentato sebbene non sia ancora stato introdotto sul mercato. KIA EV5 misura 4.615 mm lunghezza x 1.875 mm larghezza x 1.715 mm altezza, con un passo di 2.750 mm. Salendo a bordo della nuova KIA EV5, troviamo un abitacolo dallo stile minimalista come piace oggi e che richiama quello della EV9. Ovviamente non manca la tecnologia. Spiccano, in particolare, il display da 12,3 pollici della strumentazione, quello da 5 pollici del climatizzatore e quello da 12,3 pollici del sistema infotainment.

KIA EV5 poggia sulla piattaforma Electric-Global Modular Platform (E-GMP). Il SUV sarà proposto con un singolo motore elettrico da 160 kW e 295 Nm di coppia che permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 165 km/h. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 81,4 kWh che consente un’autonomia di 530 km secondo il ciclo WLTP (505 km nell’allestimento GT-Line). Nel corso del 2026 arriverà la versione GT che potrà contare su di un più performante powertrain con doppio motore.

KIA EXCEED RESTYLING

Si sono già visti alcuni muletti nel corso della scorsa estate effettuare delle sessioni di test su strada. Dunque, sarebbe in arrivo un restyling che dovrebbe dare una rinfrescata al look della Exceed. In particolare, dovrebbe cambiare il frontale che potrebbe riprendere lo stile introdotto sulla K4. Verosimilmente arriveranno anche novità per l’abitacolo per renderlo più attuale con la strumentazione digitale ed un moderno sistema infotainment.

KIA NIRO RESTYLING

Anche per questo modello sarebbe in arrivo un restyling. Le prime foto spia sono già trapelate e quindi significa che i test su strada sono già partiti. A quanto pare, ci possiamo aspettare una frontale ridisegnato che abbandona lo stile “Tiger Face" in favore di quello “Opposites United" che troviamo su modelli più recente della casa automobilistica coreana. Il nuovo modello dovrebbe continuare ad essere proposto con motorizzazioni Ibride, Plug-in e 100% elettriche. Nei prossimi mesi ne sapremo certamente di più.