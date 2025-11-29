Jaecoo 7 vs Volkswagen Tiguan, sfida tra SUV per famiglie: confronto, versioni e prezzi

I marchi cinesi stanno progressivamente ritagliandosi uno spazio sempre più ampio sul mercato auto. In Italia Jaecoo del Gruppo Chery sta crescendo rapidamente ad offre una gamma che include SUV proposti con diverse opzioni di motorizzazione. Troviamo ad esempio la Jaecoo 7 offerta sia con un motore a benzina e sia nella versione ibrida Plug-in chiamata “Super Hybrid". Modello che propone spazio, comfort e una ricca dotazione di tecnologia. In Europa questo modello entra in segmento molto combattuto dove troviamo modelli come la Volkswagen Tiguan, una vera best seller. Il SUV tedesco anche lui offre spazio e comfort e propone una completa gamma di motorizzazioni che include pure il Plug-in. Due modelli adatti per famiglie che hanno bisogno di spazio.

Vediamo quindi di mettere a confronto questi due SUV di Jaecoo e Volkswagen per scoprire meglio le loro caratteristiche e le loro differenze.

DIMENSIONI E DESIGN

Jaecoo 7 misura 4.500 mm lunghezza x 1.865 mm larghezza x 1.680 mm altezza, con un passo di 2.672 mm. A seconda della versione scelta lo spazio per i bagagli è di 500/584 litri ma si possono superare anche i 1.300 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Il SUV si caratterizza per disporre di forma quadrate. Il frontale, in particolare, presenta un’ampia griglia e anche fari dalle forme sottili. Al centro della griglia troviamo il lettering “JAECOO 7". Il SUV può contare, inoltre, su luci diurne a matrice LED, maniglie delle portiere a filo estraibili elettricamente e cerchi in lega da 19 pollici.

Volkswagen Tiguan misura 4.551 mm lunghezza x 1.939 mm larghezza x 1.640 mm altezza, con un passo di 2.681 mm. E per i bagagli? A disposizione ci sono 648 litri che possono salire a oltre 1.600 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Forme massicce, con un frontale che richiama quello della ID.4 con fari che a seconda dell’allestimento scelto possono essere LED HD Matrix. Al posteriore sono presenti, invece, gruppi ottici a sviluppo orizzontale collegati tra loro da una barra luminosa interrotta al centro dal logo della casa automobilistica.

Dunque, dimensioni molto simili, con la Tiguan leggermente più lunga e con un bagagliaio dotato di maggiore capacità.

INTERNI E TECNOLOGIA

Salendo a bordo della Jaecoo 7 troviamo un abitacolo che offre uno stile minimalista come vuole la moda oggi, in cui i pulsanti fisici sono ridotti al minimo. Ovviamente non manca la tecnologia e dietro al volante multifunzione troviamo lo schermo da 10,3 pollici della strumentazione digitale. Centralmente sulla plancia è stato collocato il display verticale da 14,8 pollici dell’infotainment da cui si gestiscono la maggior parte delle funzioni della vettura. Non mancano i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Sul tunnel centrale troviamo il pad per la ricarica wireless dello smartphone, il selettore della trasmissione e due portabiccheri. Il sistema audio del SUV è firmato Sony e può contare su 8 altoparlanti. Il SUV propone anche un tetto panoramico in vetro che permette di esaltare la sensazione di spazio a bordo.

A bordo della Volkswagen Tiguan troviamo il classico ambiente della casa automobilistica tedesca, sempre molto razionale. La plancia è dominata dal un display del sistema infotainment da 12,9 pollici o da 15 pollici a seconda della versione/allestimento. Dietro al volante multifunzione troviamo invece la strumentazione digitale con uno schermo da 10,25 pollici. Anche sulla Volkswagen Tiguan troviamo sempre Apple CarPlay e Android Auto. Il climatizzatore si gestisce direttamente dall’infotainment, proprio come sulla Jaecoo 7.

MOTORI

Per quanto riguarda le motorizzazioni, Jaecoo 7 è proposta sul mercato in due versioni: benzina e ibrida Plug-in. Partiamo dal modello a benzina e sotto al cofano troviamo un 4 cilindri di 1,6 litri in grado di erogare 147 CV e 275 Nm di coppia. Il tutto abbinato ad una trasmissione automatica a 7 rapporti. C’è poi la Super Hybrid con un powertrain composto da un motore benzina 1.5 TGDi da 143 CV e 215 Nm abbinato ad un sistema ibrido da 204 CV e 310 Nm di coppia. Trasmissione a 3 marce specifica per i sistemi ibridi, o Continous Variable DHT (Dedicated Hybrid Transmission), un serbatoio da 60 litri di benzina e una batteria LFP da 18,3 kWh. La potenza combinata arriva a 347 CV e 375 Nm di coppia. In elettrico è possibile percorrere 91 km secondo il ciclo WLTP. L’autonomia complessiva combinata supera i 1.200 km.

Volkswagen Tiguan offre una gamma di motorizzazioni più ampia. Il SUV è innanzitutto offerto con un Mild Hybrid 1.5 TSI evo2 nelle versioni da 130 CV e 150 CV. In questo caso, troviamo un cambio DSG a 7 marce. La gamma include ancora motori turbodiesel da 2,0 litri con due livelli di potenza: 150 CV con una coppia di 360 Nm e 193 CV con una coppia di 400 Nm. Per quanto riguarda l’ibrido Plug-in, il SUV tedesco propone il medesimo powertrain ma con due livelli di potenza: 204 CV e 272 CV. Grazie alla batteria da 25,7 kWh (19,7 kWh effettivi) sarà possibile percorrere oltre 100 km in elettrico.

PREZZI

Quanto costa Jaecoo 7 in Italia? Il modello a benzina parte da 31.900 euro, mentre quello Plug-in da 38.900 euro. Per la Volkswagen Tiguan ci vogliono almeno 42.050 euro ma si possono superare i 60.000 euro.