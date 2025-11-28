Polizza auto, il regalo di Verti: 10% di sconto web già incluso

Gli automobilisti che non hanno ancora trovato la giusta offerta per il rinnovo della loro polizza auto potrebbero guardare con interesse alla proposta di Verti, compagnia assicurativa online appartenente al colosso spagnolo MAPFRE. Infatti, scegliendo di compilare il preventivo sul sito ufficiale e completare l’acquisto della polizza con carta di credito, PayPal o bonifico bancario, si ha il 10% di sconto web già incluso nella tariffa.

Il calcolo del preventivo per la propria auto richiede solo pochi secondi (Verti ne stima in totale quindici): è sufficiente inserire la targa dell’auto e la data di nascita del proprietario, quindi accettare l’informativa della privacy e cliccare sul bottone “Fai un preventivo”. Dopo pochi secondi, il sistema restituirà tre diversi preventivi in base al numero di garanzie accessorie presenti.

Il preventivo più economico è quello Base, dove Verti inserisce soltanto l’RC Auto, l’unica garanzia obbligatoria per tutti (parliamo della Responsabilità Civile, ndr). Nessuno, comunque, vieta di aggiungere le garanzie accessorie che si ritiene più vantaggiose per la propria situazione. Ecco l’elenco completo di quelle disponibili:

Furto e incendio

Cristalli

Atti vandalici

Eventi naturali

Collisione e kasko

Tutela giudiziaria (legale)

Infortuni conducente

Assistenza stradale

Super protetto

Inoltre, fino al 9 dicembre i VERTIDays permettono di beneficiare di uno sconto del 30% sulla polizza casa e famiglia online. Maggiori informazioni sono consultabili direttamente sul sito di Verti alla pagina dedicata.