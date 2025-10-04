La nuova KIA EV2 "per l'Europa" in arrivo all'inizio del 2026: tutto quello che sappiamo

In Europa le piccole elettriche stanno piacendo e i numeri di mercato della Renault 5 lo dimostrano. Presto arriveranno diversi nuovi modelli di segmento B interessanti a partire dalla Volkswagen ID. Polo. Anche KIA intende offrire un suo modello in questo segmento in crescita e nei primi mesi del prossimo anno presenterà la versione di produzione della KIA EV2, un’elettrica di poco più di 4 metri pensata appositamente per il mercato europeo. Non sarà infatti venduta altrove, almeno all’inizio. La EV2 sarà costruita nello stabilimento KIA in Slovacchia.

SFIDA AL MERCATO EUROPEO

KIA EV2 è stata anticipata da un concept che mostra cosa possiamo aspettarci dal modello di produzione. La casa automobilistica coreana ultimamente ci ha infatti abituati a concept non molto distanti dalle forme delle vetture di produzione. La conferma è arrivata poi dalle foto spia della piccola elettrica che hanno permesso di capire che le forme saranno quelle del concept. Cosa sappiamo fino a questo momento? KIA EV2 avrà una lunghezza di circa 4.060 mm, con un passo di 2.565 mm (queste sono le misure del concept) e si caratterizzerà per un frontale dotato di luci diurne verticali (DRL), con un look complessivo che richiama quello delle altre elettriche in gamma della casa automobilistica coreana. Immagini degli interni ancora non ne abbiamo visto. Da questo punto di vista sarà ovviamente differente dal concept, con una proposta più tradizionale. Possiamo immaginarci comunque uno stile minimalista e ampi schermi per la strumentazione e il sistema infotainment.

MOTORI

Per il momento KIA non ha voluto dire molto sulla meccanica della EV2. Il nuovo modello dovrebbe comunque poggiare sempre sulla piattaforma E-GMP ma con architettura a 400 V. Si specula che il powertrain potrebbe essere il medesimo di quello della KIA EV3 ma con batterie di capacità inferiore. Di ufficiale, comunque, non c’è ancora nulla. Ne sapremo certamente di più nel corso dei prossimi mesi. In ogni caso, il nuovo modello supporterà la tecnologia Vehicle to Load (V2L).

PREZZI

Da questo punto di vista sappiamo già qualcosina. Durante l’EV Day 2025, l’azienda ha dichiarato che la nuova EV2 sarà prodotta nel 2026 a circa 30.000 euro. Non rimane che attendere maggiori informazioni sul debutto