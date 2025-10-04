Dacia Spring, con gli incentivi a partire da 3.900 euro: costa meno di molte eBike

Dacia Spring la conosciamo bene ed è una city car elettrica da tempo sul mercato. Da quando ha debuttato ha avuto un buon successo commerciale (180.000 immatricolazioni nel mondo) grazie ad un prezzo interessante che adesso diventa ancora più vantaggioso grazie ai nuovi incentivi auto elettriche 2025 (qui la nostra guida) e al contributo della casa automobilistica. Grazie a questa combinazione si potrà portare a casa la Dacia Spring ad un prezzo inferiore addirittura a quello di molte eBike. Quale? Solo 3.900 euro.

DACIA SPRING, L’OFFERTA CON GLI INCENTIVI

Ovviamente gli incentivi non sono per tutti. Lo sappiamo, ne abbiamo scritto molte volte, ci sono dei precisi requisiti da rispettare, diversi da quelli previsti nei passati Ecobonus. In ogni caso, scegliendo Dacia Spring expression 45, cioè il modello in allestimento base con motore da 45 CV (listino 17.900 euro), sommando i massimi incentivi di 11.000 euro ed il contributo della casa automobilistica, la city car elettrica si potrà acquistare ad appena 3.900 euro. Attenzione, però, l’offerta è valida solamente per i modelli in pronta consegna. In ogni caso, si tratta di un prezzo davvero competitivo che rende la Spring davvero accessibile a patto ovviamente di poter sfruttare il nuovo Ecobonus.

INCENTIVI AUTO: REGOLE

Ricordiamo brevemente la struttura e i requisiti degli incentivi auto 2025. Innanzitutto bisogna essere residenti all’interno delle aree urbane funzionali. Si tratta del requisito più discusso dato che taglia fuori quasi mezza popolazione italiana. Il Governo, però, nonostante le polemiche, non ha cambiato idea. Bisogna poi avere una vecchia vettura (fino ad Euro 5) da rottamare. L’auto elettrica da comprare con gli incentivi 2025 non dovrà costare più di 35 mila euro più IVA, cioè 42.700 euro. Infine, il nuovo Ecobonus offre un contributo di 11.000 euro per le ISEE fino a 30.000 euro e 9.000 euro per le ISEE tra 30.000 e 40.000 euro.