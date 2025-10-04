Tesla Model Y Standard, nuovi dettagli sul modello più accessibile: spoilerato anche il presunto prezzo

Al debutto della Tesla Model Y più accessibile su cui si parla e si specula da molto tempo, mancherebbe davvero molto poco. Ieri abbiamo visto le foto di quello che sembra davvero essere il nuovo modello senza alcun camuffamento. Immagini che hanno permesso di farsi un’idea più precisa di quello che starebbe arrivando. Ci sono però delle novità perché dal codice del sito web di Tesla sono emersi ulteriori dettagli e ci sarebbe anche un’indicazione sul prezzo. Pare, inoltre, che questa versione del SUV elettrico andrà semplicemente a chiamarsi Tesla Model Y Standard.

TANTE RINUNCE

Attraverso un post sull’account X di Tesla Newswire è stato riportato quanto scoperto. Dettagli che in parte vanno a confermare quanto sapevamo già sulla vettura. Ovviamente il tutto va preso sempre con la solita cautela in attesa che Tesla ufficializzi le specifiche del nuovo modello. Innanzitutto nel codice sono stati trovati riferimenti alle modifiche estetiche introdotte sulla Model Y Standard e che abbiamo visto sul prototipo senza camuffamento. Parliamo in particolare del paraurti anteriore rivisto e dell’assenza della barra luminosa che sulla Model Y che conosciamo bene collega i fari. Davanti sarà comunque presente la telecamera nel paraurti. Niente tetto in vetro e il modello disporrà di cerchi da 18 pollici.

🔥🔥 More affordable Tesla Model Y Standard leaked on the website! Called Model Y Standard $39,990 starting price Redesigned front fascia Single-part headlights Front bumper camera No front light bar No glass roof (“closed glass roof”) New 18” Aperture… pic.twitter.com/eGm4QnMxJm — The Tesla Newswire (@TeslaNewswire) October 1, 2025

Gli interni saranno molto semplificati. Il volante sarà regolabile solo manualmente e i rivestimenti saranno in tessuto. Display dell’infotainment da 15,4 pollici ma niente schermo da 8 pollici al posteriore. Inoltre, le bocchette posteriori del climatizzatore si potranno regolare solamente manualmente. Per il climatizzatore niente filtro HEPA. Insomma, si confermerebbe ulteriormente una Model Y spogliata di tutto il superfluo. Nulla è emerso, invece, sulle specifiche tecniche e se anche da questo punto di vista ci saranno sorprese.

PREZZO

Dal codice è comparso anche il prezzo della nuova Tesla Model Y Standard. Se quanto scoperto è corretto, il nuovo modello costerà 39.990 dollari. Ricordiamo che non ci sono certezze che il nuovo modello arrivi anche in Europa, almeno all’inizio. Prezzo corretto? Attualmente la Tesla Model Y RWD Long Range da configuratore costa 44.990 dollari che salgono ad oltre 46.000 dollari includendo tasse e commissioni come spiega la stampa americana. Se il costo emerso dal codice del sito web della Model Y Standard fosse corretto, la differenza non appare molta viste le rinunce in termini di dotazioni (e non sappiamo ancora le specifiche). Non rimane che attendere notizie ufficiali. Ricordiamo però che Tesla ha dovuto ritirare dal mercato la versione RWD del Cybertruck proprio perché la differenza in termini di prezzo con le altre versioni non era molta, in rapporto alle rinunce tecniche introdotte. Tesla deve quindi fare le cose per bene questa volta se vuole che la Model Y Standard abbia una possibilità di successo.