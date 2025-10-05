Cerca

Assicurazione auto online a rate: i vantaggi della polizza Verti

Con la polizza auto Verti è possibile pagare a rate scegliendo il frazionamento disponibile tra mensile, trimestrale o semestrale.

Assicurazione auto online a rate: i vantaggi della polizza Verti
Vai ai commenti
Federico Pisanu
Federico Pisanu
Pubblicato il 5 ott 2025

Il costo dell’assicurazione auto rientra tra le voci di spesa più importanti all’interno del proprio budget, ecco perché da una parte ci si rivolge sempre più spesso alle assicurazioni auto online, che hanno il merito di costare di meno, e dall’altra si punta quasi sempre al pagamento a rate.

Una delle scelte più felici in tal senso conduce alla polizza auto di Verti, che oltre a proporre rate mensili, trimestrali o semestrali consente anche di risparmiare fino al 36% grazie all’ultima promo in corso sul sito ufficiale. Chi lo desidera può calcolare un preventivo gratuito in pochi secondi direttamente dalla pagina iniziale del sito, in modo da capire il risparmio eventuale rispetto alla propria polizza.

Richiedi un preventivo con Verti

ingrandisci immagine

Anche in 10 rate con Findomestic

Fino al 31 dicembre 2025 gli utenti che scelgono di assicurare il proprio veicolo con Verti possono pagare l’importo annuale della loro polizza in 10 rate mensili con Findomestic. La procedura da seguire è piuttosto semplice.

Dapprima occorre calcolare il preventivo tramite l’apposita sezione disponibile nella home page del sito, quindi si procede con l’acquisto della polizza selezionando l’opzione Paga in 10 rate. A questo punto si verrà reindirizzati a un’area dedicata del sito Findomestic, dove l’utente procederà con la richiesta del finanziamento, firmando il contratto elettronicamente e caricando i propri documenti.

I documenti richiesti sono la busta paga, il codice fiscale o la tessera sanitaria, un documento di identità valido e il codice IBAN del conto corrente bancario o postale. L’importo massimo richiedibile è pari a 1.500 euro.

Nell’eventualità ci si appoggi a Findomestic per il pagamento della polizza auto a rate, Verti suggerisce di accedere al sito con almeno quattro giorni di anticipo prima della decorrenza della polizza, al fine di caricare in maniera corretta i documenti richiesti.

Richiedi un preventivo con Verti

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
6
Nuova polizza per auto e moto: con Verti sconti fino al 36%
30
Pneumatici online per tutti a prezzi competitivi: la rivoluzione di Gommadiretto.it
3
Noleggio auto senza deposito cauzionale: con Locauto è possibile
33
Polizza auto, Verti sorprende: fino al 36% di sconto sulla nuova assicurazione online
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.