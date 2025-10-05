Assicurazione auto online a rate: i vantaggi della polizza Verti

Il costo dell’assicurazione auto rientra tra le voci di spesa più importanti all’interno del proprio budget, ecco perché da una parte ci si rivolge sempre più spesso alle assicurazioni auto online, che hanno il merito di costare di meno, e dall’altra si punta quasi sempre al pagamento a rate.

Una delle scelte più felici in tal senso conduce alla polizza auto di Verti, che oltre a proporre rate mensili, trimestrali o semestrali consente anche di risparmiare fino al 36% grazie all’ultima promo in corso sul sito ufficiale. Chi lo desidera può calcolare un preventivo gratuito in pochi secondi direttamente dalla pagina iniziale del sito, in modo da capire il risparmio eventuale rispetto alla propria polizza.

Anche in 10 rate con Findomestic

Fino al 31 dicembre 2025 gli utenti che scelgono di assicurare il proprio veicolo con Verti possono pagare l’importo annuale della loro polizza in 10 rate mensili con Findomestic. La procedura da seguire è piuttosto semplice.

Dapprima occorre calcolare il preventivo tramite l’apposita sezione disponibile nella home page del sito, quindi si procede con l’acquisto della polizza selezionando l’opzione Paga in 10 rate. A questo punto si verrà reindirizzati a un’area dedicata del sito Findomestic, dove l’utente procederà con la richiesta del finanziamento, firmando il contratto elettronicamente e caricando i propri documenti.

I documenti richiesti sono la busta paga, il codice fiscale o la tessera sanitaria, un documento di identità valido e il codice IBAN del conto corrente bancario o postale. L’importo massimo richiedibile è pari a 1.500 euro.

Nell’eventualità ci si appoggi a Findomestic per il pagamento della polizza auto a rate, Verti suggerisce di accedere al sito con almeno quattro giorni di anticipo prima della decorrenza della polizza, al fine di caricare in maniera corretta i documenti richiesti.