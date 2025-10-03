Questa è davvero la nuova Tesla Model Y "economica"?

Lo sappiamo molto bene, Tesla sta lavorando ad una versione più accessibile, economicamente parlando, della Model Y. Se ne discute da tanto tempo e alla fine abbiamo capito che non sarà altro che il SUV elettrico spogliato del superfluo per consentire di offrirlo ad un prezzo più basso. Nel tempo si sono viste diverse foto spia di questo modello ovviamente ancora camuffato con pellicole che coprono la carrozzeria. Adesso, però, c’è una novità perché è stata fotografata quella che dovrebbe essere la nuova Tesla Model Y più “accessibile” senza alcun camuffamento. Foto che stanno facendo rapidamente il giro della rete. E’ davvero lei?

@SawyerMerritt spotted an uncovered cheaper Model Y variant driving near Giga Texas pic.twitter.com/Fy6devXree — Ryan Mable (@RyanMable) October 2, 2025

COSA VEDIAMO

Ovviamente mettiamo le mani avanti ma se davvero si tratta del tanto atteso modello più “economico” di Tesla, possiamo osservare subito una cosa molto evidente. Il frontale è differente e manca la barra a LED che congiunge i fari. Anche il paraurti anteriore è stato rivisto e reso più semplice. Il SUV elettrico sembra anche essere dotato di cerchi più piccoli. Non si vede benissimo ma dovrebbe mancare anche il tetto panoramico in vetro come già anticipato da alcune informazioni emerse dal codice del firmware di Tesla. Le foto non mostrano gli interni. Tuttavia, secondo quanto emerso in passato, l’abitacolo dovrebbe risultare semplificato. Per esempio niente display da 8 pollici per i sedili posteriori, controlli dei sedili semplificati, un sistema d’illuminazione ambientale semplificato e un sistema audio meno sofiticato. Insomma, tutta una serie di rinunce che dovrebbero permettere di abbattere il prezzo. Se davvero quella nelle foto è la nuova Model Y più accessibile, il fatto che sia senza camuffamento potrebbe far pensare che al momento della presentazione manchi davvero poco.

PER IL SUCCESSO SERVE IL PREZZO GIUSTO

Solo in America o anche in Europa? Lo scopriremo. Tuttavia, c’è un elemento fondamentale da scoprire e cioè il prezzo. Le rinunce sono importanti e ci potrebbero essere pure delle specifiche inferiori per quanto riguarda il powetrain. Per avere davvero successo, serve un prezzo giusto. Se Tesla starà troppo vicina alle altre versioni del SUV elettrico, c’è il rischio che alla fine il nuovo modello non possa essere preso in considerazione, un po’ come successo con la versione base del Cybertruck già uscita di scena perché pochi la volevano.