La Tesla Model Y più "economica" sarà davvero così? Ecco cosa emerge dal firmware...

Dal firmware Tesla emergono i primi dettagli sulle caratteristiche della Tesla Model Y semplificata che presto sarà lanciata sul mercato

Filippo Vendrame
Pubblicato il 22 set 2025

Tesla sta lavorando ad un modello più accessibile che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Dopo moltissime speculazioni abbiamo capito che si tratta di una versione semplificata della Model Y. In rete continuano ad apparire immagini di muletti di prova camuffati che si dice siano appunto questa vettura. Di fatto, però, ancora non sappiamo esattamente come sarà fatta questa Model Y semplificata. La casa automobilistica, infatti, non ha voluto fornire particolari informazioni. Adesso però c’è una novità importante perché Green, un noto hacker Tesla che spesso rivela nuove funzionalità nei veicoli esaminando attentamente gli aggiornamenti del firmware, ha trovato un riferimento ad un nuovo modello nome in codice E41 che dovrebbe trattassi proprio della Model Y “semplificata”. In particolare, ha identificato quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche che la differenziano dal modello “standard” della Model Y che ben conosciamo. Ovviamente, il tutto deve essere preso con le dovute cautele ma quanto emerso è decisamente interessante.

NUOVA TESLA MODEL Y E41: LE CARATTERISTICHE

Innanzitutto, sembra che ci sarà un design specifico per i paraurti. Non ci sarà inoltre il tetto in vetro. I passeggeri posteriori non potranno invece avere accesso al piccolo schermo da 8 pollici che non sarà infatti presente. Ci saranno cerchi da 18 pollici, sospensioni “semplificate", specchietti laterali non ripiegabili elettricamente ed un’illuminazione ambientale interna limitata solo ai vani dei piedi. Ancora, controlli dei sedili semplificati, nessun riscaldatore per la telecamera posteriore, due opzioni audio ed altro che potete trovare nell’elenco pubblicato da Green che riportiamo.

A quanto pare, inoltre, la Tesla Model Y E41 sarà proposta sia in versione RWD che in quella AWD con doppio motore. Tuttavia non sono note le specifiche. Non dovrebbe trattarsi comunque dei powertrain già oggi utilizzati sulla  Model Y. Dettagli quindi interessanti che permettono di capire meglio cosa starebbe arrivando. C’è ancora da capire se questo modello sarà venduto globalmente o solamente negli Stati Uniti. Come lo posizionerà Tesla? Sicuramente costerà di meno ma bisognerà capire di quanto. La versione RWD del Cybertruck ha fatto flop ed è stata rimossa perché a fronte di una riduzione di prezzo non particolarmente elevata, offriva molto di meno delle altre varianti del pickup elettrico. Dunque, Tesla con la Model Y più accessibile, dovrà valutare bene il posizionamento visto che le rinunce tecniche sembrano essere importanti.

Non rimane, quindi, che attendere novità sul debutto di questo nuovo modello. Nei prossimi mesi ne sapremo certamente molto di più.

