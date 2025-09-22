BYD Yangwang U9 Xtreme ha infranto il record di velocità della Bugatti, sfiorando i 500 km/h

BYD Yangwang U9 Xtreme fa il suo debutto ufficiale con tanto di record. Sapevamo che la casa automobilistica cinese stava lavorando ad una variante della sua supercar con una potenza “esagerata" di ben 3.000 CV. Adesso è ufficiale e all’Automotive Testing Papenburg in Germania ha raggiunto una velocità massima di ben 496,22 km/h, diventando l’auto di serie più veloce di sempre. Ma c’è di più perché al Nürburgring, ha ottenuto un tempo sul giro di 6:59.157, superando il record di 7:04.957 della Xiaomi SU7 Ultra per un’auto elettrica di serie. Complessivamente, saranno prodotte solo 30 unità di questa supercar ad altissime prestazioni. Il precedente record di velocità massima era della Bugatti Chiron Super Sport 300+ con 490,5 km/h.

NATA PER ESSERE VELOCISSIMA

La nuova BYD Yangwang U9 Xtreme nasce ovviamente sulla base della Yangwang U9 che già conosciamo e si caratterizza per disporre di un body kit specifico che include, tra le altre cose, uno splitter anteriore in fibra di carbonio più grande, un cofano motore a doppio canale e un’imponente ala posteriore. Ledi questa supercar sono. L’auto montaa cinque razze abbinati a, sviluppati in collaborazione con Giti per velocità fino a 500 km/h. Inoltre, per gestire al meglio questo aumento di prestazioni rispetto al modello standard, troviamo uncon pinze in titanio. Al posteriore non manca nemmeno un ampio diffusore per incrementare il carico aerodinamico a disposizione. All’interno dell’abitacolo troviamo sempre la strumentazione digitale, il sistema infotainment e un ampio utilizzo della fibra di carbonio e dell’Alcantara per i rivestimenti.Il cuore pulsante è un sofisticato powertrain composto da. Ogni unità eroga una potenza massima di 555 kW, per una potenza complessiva di sistema pari a. La supercar può contare anche su di un’innovativa piattaforma con. Ovviamente presente il torque vectoring, in grado di intervenire oltre 100 volte al secondo, distribuendo la potenza in modo indipendente a ciascuna ruota. Il telaio può contare anche sul sistema DiSus-X di BYD, che utilizza sospensioni a doppia valvola per regolare il movimento verticale delle ruote in tempo reale, migliorando la trazione in accelerazione, frenata e in curva. Sulla supercar debutta anche una nuovapensata per un utilizzo in pista e dotata di un sofisticato sistema di climatizzazione.