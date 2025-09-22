iCar Super V23, Chery porta al debutto il fuoristrada da record

Il nuovo fuoristrada iCar V23 dovrebbe arrivare in Europa anche se si chiamerà iCaur probabilmente per evitare confusione e problemi legali con Apple. In attesa di vederlo sulle strade del Vecchio Continente, in Cina la casa automobilistica ha portato al debutto il modello iCar Super V23, dotato di un powertrain 100% elettrico. Questo fuoristrada detiene un particolare record, quello per la salita più veloce su una duna di sabbia di oltre 400 metri per veicoli elettrici prodotti in serie. Il nuovo iCar Super V23 ha impiegato esattamente 2:38,34 minuti.

SPECIFICHE TECNICHE

Vedremo anche questo modello in Europa? Al momento non lo sappiamo. Comunque, in Cina si potrà scegliere in 9 colorazioni differenti per la carrozzeria: viola, giallo, arancione, argento, bianco, nero, grigio, blu e verde. All’esterno, il design è quello squadrato della iCar V23 standard, ma aggiunge un logo “S" rosso sulla carrozzeria, come sulla griglia anteriore, sui parafanghi anteriori e sull’angolo inferiore sinistro del portellone posteriore. Anche le dimensioni rimangono invariate:. Il peso varia da 1.735 kg a 1.960 kg a seconda della versione. L’e l’, a seconda della variante scelta. LaLa nuova iCar Super V23 è disponibile in due motorizzazioni, entrambe 100% elettriche. Il fuoristrada può infatti essere scelto sia con un singolo motore e la trazione posteriore e sia con una doppia unità e la trazione integrale. In entrambi i casi la velocità massima arriva 170 km/h. Più nel dettaglio, la versione RWD dispone di un motore elettrico daalimentato da batterie al litio ferro fosfato da 59,93 kWh e 80,16 kWh di CATL: autonomia CLTC di 401 km e 550 km. Quella AWD, invece, propone una potenza di sistema pari a, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h 4,5 secondi. La batteria sempre LFP di CATL presenta una capacità di 80,16 kWh per un’autonomia di 501 km sempre ovviamente secondo il ciclo cinese CLTC.All’interno dell’abitacolo troviamo une lo, alimentati da un chip Qualcomm Snapdragon 8155. Rispetto al modello standard, sul volante troviamo il pulsante Boost che permette di avere per un breve periodo di tempo un extra di potenza. Ampia la dotazione di ADAS che può contare sulla presenza di ben 22 sensori. Il prezzo? Si parte dache al cambio sono circa 14.700 euro.