Smart, incentivi per tutti: ecco tutti gli sconti e nuove versioni autocarro

Con il prossimo arrivo dei nuovi incentivi auto elettriche 2025 (qui la guida) anche Smart si è mossa annunciando la nuova campagna promozionale “smartinclusiva“. Il nuovo Ecobonus, lo sappiamo, non sarà per tutti visti i particolari requisiti da rispettare. Per tale motivo, la casa automobilistica ha voluto proporre un bonus valido per tutti che ovviamente diventa ancora più interessante se c’è la possibilità di accedere agli incentivi auto.

INCENTIVI PER TUTTI: COME FUNZIONA SMARTINCLUSIVA

Dunque, anche chi non abita nelle aree urbane funzioni, non ha un’auto da rottamare o possiede un’ISEE che non permette di accedere all’Ecobonus, potrà comunque approfittare degli incentivi Smart. Quali sono? Ecco le agevolazioni che la casa automobilistica offrirà fino alla fine del mese di ottobre (salvo proroghe).

3.000 euro di sconto incondizionato sulla #5, 2.500 euro su #1 e 3.000 euro su #3

Fino a 5.000 euro di extra valutazione usato #1 e #3 per acquisto della #5

Finanziamenti agevolati con TAN a partire da 1,99%

Primo canone di noleggio omaggio per durate uguali o superiori ai 36 mesi

Ovviamente, questi contributi Smart si potranno sommare agli incentivi auto elettriche statali. Ecco alcuni esempi di offerte con finanziamento.

SMART #1 PURE

Rata: da 312 euro euro/mese (36 mesi e 5.000 euro di anticipo)

TAN: 2,999% TAEG 4,300%

Incentivo statale 11.0000 + smarTasso

Maxirata 11.980,45 euro

SMART #3 PRO+

Rata: da 443 euro (36 mesi e 5.000 euro di anticipo)

TAN: 3.976% TAEG 5,040%

Incentivo statale 11.000 + smarTasso

Maxirata 14.992,89 euro

E PER LE IMPRESE…

C’è anche una novità che riguarda il mondo delle imprese. Infatti, Smart #1 e #5 saranno presto disponibili come autocarri N1 per microimprese. Gli ordini sono già aperti: il kit di trasformazione sarà installabile a partire da dicembre 2025. In questo modo sarà possibile approfittare degli incentivi auto rivolti al mondo delle microimprese.