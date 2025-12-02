Per DS 3, N° 4 E DS 7 arriva la nuova DS Performance Line: ecco caratteristiche e prezzi

Per DS 3, N°4 e DS 7 arriva la nuova versione speciale DS Performance Line che può essere da subito ordinata. Da gennaio 2026, il nuovo allestimento sarà disponibile per i test drive presso le concessionarie. L’edizione DS Performance va a posizionarsi sopra l’allestimento Pallas e rende omaggio alla monoposto di Formula E, la DS E-TENSE FE25 alla quale si ispira per la speciale livrea.

LOOK ISPIRATO ALLA MONOPOSTO DI FORMULA E

Dunque, il look di queste edizioni speciali si ispira alla monoposto di Formula E ed ai toni della sua livrea, oro satinato e nero lucido, che vengono applicati su diversi componenti come stemma, monogramma, calotte degli specchietti, coprimozzi e cerchi. Per quanto riguarda gli interni, troviamo rivestimenti in Alcantara.

DS 3, Edizione Speciale DS PERFORMANCE Line

Entriamo più nei dettagli e iniziamo a parlare della DS 3, Edizione Speciale DS Performancee Line disponibile in versioni Hybrid e 100% elettrica, che può contare anche sulle calotte degli specchietti retrovisori esterni in oro satinato, la griglia nera impreziosita da un emblema in oro satinato e il tetto nero. Cosa offre di serie?

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori, 360 VISION con monitoraggio dell’angolo cieco.

Cerchi in lega OSLO da 17 pollici (neri) con coprimozzi oro satinato e copriruota neri.

Nuovi sedili in tessuto con finiture in Alcantara.

Nuovo colore per Cruscotto e pannelli porta con cuciture.

Sedili anteriori riscaldabili.

Badge “DS PERFORMANCE Line" sul cruscotto.

Specchietto retrovisore elettrocromico privo di cornice.

N° 4, Edizione Speciale DS PERFORMANCE Line

Passiamo poi alla N° 4, Edizione Speciale DS Performance Line proposta con motorizzazioni elettriche, ibride, Plug-in e diesel. Il frontale si caratterizza per le calotte degli specchietti retrovisori in oro satinato e un design specifico sul montante posteriore che riprende il motivo della monoposto di Formula E. Cosa troviamo di serie su questa versione della DS N° 4?

Sistema DS IRIS, che integra la navigazione connessa, un’assistente personale AI con ChatGPT e Ultime Notizie oltre a tre anni di servizi connessi; nella versione E-TENSE, sono disponibili il sistema di navigazione EV Routing e l’app e-Routes per una totale «peace of mind» nel programmare lunghi tragitti.

Cornici dei finestrini neri.

Cerchi in lega MINNEAPOLIS da 19 pollici (neri) per le versioni HYBRID, PLUG-IN HYBRID e DIESEL, oppure cerchi in lega ZURIGO da 19 pollici (nero taglio diamante) per la versione E-TENSE, con coprimozzi oro satinato e copribulloni neri.

Sedili, plancia e pannelli porta rivestiti in Alcantara Nero.

Monogramma “DS PERFORMANCE Line" sulla plancia.

Pedaliera e poggiapiedi in alluminio.

Vetri posteriori oscurati e acustici.

DS 7 edizione speciale PERFORMANCE Line

Infine, c’è la DS 7 edizione speciale Performance Line proposta con una motorizzazione diesel. Si riconosce per il badge “DS PERFORMANCE Line" sul cofano, la griglia nera con emblema DS in oro satinato, il monogramma “7" in oro satinato sul portellone posteriore e le calotte degli specchietti retrovisori esterni in oro satinato. Tra le altre cose, di serie troviamo:

DS DRIVE ASSIST.

360 Vision.

Portellone posteriore elettrico con accesso facilitato.

Caricatore wireless e due porte USB anteriori.

Cerchi in lega da 19 pollici SILVERSTONE (neri) con coprimozzi oro satinato e copriruota neri.

Sedili in Alcantara Nero.

Badge “DS PERFORMANCE Line" sulla plancia.

PREZZI

Questi i prezzi delle versioni speciali DS Performance Line.