Debutta al Bruxelles Motor Show la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, la vettura per il WRC 2026

Lancia si prepara a tornare nel mondiale Rally e lo farà con la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale. Il debutto ufficiale della vettura avverrà in occasione della prossima edizione del Bruxelles Motor Show 2026, in programma dal 9 al 18 gennaio. L’evento offre il palcoscenico ideale per mostrare l’evoluzione di Lancia e il ruolo che il marchio intende ricoprire nei prossimi anni all’interno del panorama automobilistico europeo.

I tre modelli della famiglia HF

Il modello più atteso è la Ypsilon Rally2 HF Integrale, la vettura da competizione con cui Lancia tornerà nel Campionato del Mondo Rally nel 2026. Il debutto ufficiale avverrà al Rally di Monte Carlo, prima tappa della stagione, e sarà accompagnato dalla presenza di Miki Biasion, due volte campione del mondo e figura centrale nella storia sportiva del marchio.

La nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale nasce da una profonda revisione tecnica che coinvolge ogni aspetto della vettura. La scocca, infatti, proviene dalla Ypsilon di serie, ma viene rinforzata con un roll-bar multipoint omologato FIA, mentre la carrozzeria unisce acciaio, alluminio e materiali compositi per ottenere un equilibrio tra rigidità e peso. Il motore è un quattro cilindri turbo da un litro e sei sviluppato da Lancia Corse HF, capace di raggiungere una potenza di 287 CV cavalli a 5.000 giri e una coppia di 425 Nm. La trasmissione adotta rapporti rivisti e differenziali ottimizzati per ogni superficie, mentre telaio e sospensioni sono stati messi a punto per offrire prestazioni ai vertici della categoria su asfalto e su ghiaia.

Accanto alla nuova vettura da gara, Lancia porterà a Bruxelles l’intera famiglia HF, una gamma in piena espansione che include la Ypsilon Rally4 HF e la Ypsilon HF Racing. Questi modelli nascono con l’obiettivo di rendere il mondo delle corse più accessibile senza rinunciare alla qualità costruttiva e alla sicurezza.

I due modelli stradali

Lo stand che verrà allestito al Bruxelles Motor Show 2026 ospiterà anche due modelli stradali che riportano in primo piano la sigla HF e l’iconico elefantino rosso. La Ypsilon HF elettrica da 280 CV si distingue per prestazioni elevate e per un pacchetto tecnico che trasferisce sulla strada soluzioni di derivazione racing, come i freni maggiorati firmati Alcon, il differenziale Torsen e una gestione elettronica evoluta. La batteria da 54 kWh garantisce un’autonomia di circa 370 km nel ciclo WLTP e consente di recuperare 100 km in dieci minuti di ricarica rapida. Accanto alla versione elettrica trova spazio la Ypsilon HF Line Ibrida da 110 CV, pensata per portare il linguaggio sportivo del marchio su una motorizzazione più accessibile.

Per il pubblico più interessato ai modelli di serie, Lancia espone anche la Ypsilon LX, la versione più completa e rifinita della gamma. La vettura è presentata in colore Verde Giada con tetto nero e offre un’autonomia fino a 419 km grazie alla batteria da 54 kWh. Il tempo necessario per passare dal 20% all’80% di carica è di 27 minuti, un valore in linea con le esigenze di utilizzo quotidiano.