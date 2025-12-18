Al CES 2026, LG porta una visione di mobilità tra intelligenza artificiale affettiva e parabrezza interattivi

Il CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas è da tempo l’evento che all’inizio di ogni nuovo anno mostra quelle che sono le innovazioni più interessanti del panorama tecnologico. Anche l’edizione di quest’anno, in programma dal 6 al 9 gennaio, conferma le aspettative che accompagnano l’inizio della manifestazione con LG Electronics che, sulla scia delle proposte dello scorso anno, ha presentato un’anteprima della propria visione della mobilità del futuro.

Un’evoluzione della mobilità che passa attraverso l’integrazione dell’intelligenza artificiale, definita in questo caso “affettiva” e che ha come obiettivo quello di trasformare completamente l’abitacolo delle auto e renderlo uno spazio più umano, empatico e immersivo, capace di migliorare l’esperienza del viaggio grazie a tecnologie che leggono il contesto e si adattano in tempo reale ai bisogni e agli stati d’animo di chi è a bordo.

La visione della mobilità secondo LG

Al centro dell’annuncio di LG c’è la nuova suite di soluzioni sviluppate dalla divisione Vehicle Solution. Si tratta di un sistema innovativo che prende forma nell’ecosistema AI-Defined Vehicle. Le tecnologie in mostra hanno ottenuto uno dei riconoscimenti più prestigiosi della manifestazione, il CES 2026 Award Best of Innovation, nella categoria In-Vehicle Entertainment.

Tre le soluzioni presentate all’interno di uno stand immersivo progettato per coinvolgere i visitatori in prima persona c’è il Mobility Display Solution, un sistema che trasforma il parabrezza dell’auto in un display OLED trasparente capace di visualizzare informazioni in modo intelligente e contestuale. Questo permette all’IA di mostrare dati utili al guidatore (come il tempo residuo al semaforo oppure, in modalità di guida autonoma, di creare scenari visivi ispirati all’ambiente esterno).

Tra realtà aumentata ed emozioni

Inoltre se si attraversa una strada alberata il parabrezza mostra la caduta di petali digitali. Se ci si trova in un tunnel, invece, l’IA genera una foresta virtuale. Il risultato è un’esperienza di viaggio immersiva e sensoriale che supera la semplice interfaccia digitale, sfiorando il concetto di realtà aumentata emotiva.

A completare questa visione c’è la Automotive Vision Solution, un sistema di rilevamento evoluto che analizza in tempo reale l’interno dell’abitacolo. Il software riconosce i movimenti del conducente, la direzione dello sguardo, il livello di attenzione, i gesti e persino il colore dei vestiti. Grazie al tracciamento oculare e al riconoscimento gestuale, il sistema è in grado di proiettare contenuti personalizzati su superfici dedicate.

Se per esempio il passeggero guarda un’insegna fuori dal finestrino può ricevere informazioni contestuali visualizzate direttamente sul vetro. Le grafiche anamorfiche, che simulano la profondità tridimensionale, contribuiscono a rendere l’interazione ancora più realistica e coinvolgente.

Non meno sorprendente è la In-Vehicle Entertainment Solution, progettata per trasformare l’intrattenimento durante i viaggi in un momento personale e interattivo. L’intelligenza artificiale analizza il paesaggio esterno per proporre contenuti legati ai ricordi dell’utente, mostrando foto associate a un determinato luogo. I passeggeri possono così condividere in tempo reale emozioni e immagini tramite videochiamate, oppure ricevere suggerimenti di film, musica e altri contenuti su misura, pensati in base ai gusti personali. In questo modo, anche i lunghi tragitti diventano esperienze uniche e originali, capaci di coinvolgere e lasciare il segno.

Secondo quanto dichiarato da Eun Seok-hyun, presidente della divisione Vehicle Solution di LG, molte delle soluzioni presentate sono già in fase di produzione con importanti marchi automobilistici internazionali. L’azienda vuole portare queste innovazioni sul mercato già nei prossimi anni, contribuendo a inaugurare una nuova era di veicoli alimentati non solo da motori più efficienti e sostenibili, ma anche da sistemi intelligenti capaci di comprendere e interagire con le persone. Un modo nuovo di pensare i veicoli, gli spostamenti in auto e le interazioni (e le emozioni) che è possibile vivere a bordo.