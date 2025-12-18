Le offerte sugli accessori indispensabili per chi fuma in auto

L’automobile è per i fumatori uno dei pochi spazi fuori dalla propria abitazione in cui poter ancora accendere una sigaretta. Sono sempre tanti coloro che amano fumare mentre sono alla guida o quando sono in viaggio, così che rendere l’abitacolo dell’auto più funzionale a questa abitudine può essere una necessità per tanti automobilisti. Vediamo quindi quali sono gli accessori che non dovrebbero mancare nell’automobile di un fumatore.

Tre accessori ideali per chi fuma in auto

Negli ultimi anni le automobili hanno sostituito l’accendisigari con una presa elettrica alla quale collegare vari dispositivi tecnologici. Per chi non ha più il tradizionale accendisigari, può trovare estremamente comodo l’accendino elettrico USB-C, in offerta su eBay a meno di 30€.

Grazie all’assenza di fiamma (e di combustibili liquidi) e alla resistenza integrata, permette di accendere una sigaretta anche in presenza di vento o correnti d’aria, senza il rischio di scottature. La ricarica avviene tramite cavo USB-C, rendendolo compatibile con i comuni caricabatterie da auto. Le dimensioni compatte lo rendono facilmente trasportabile e utilizzabile anche con una sola mano.

Anche molti fumatori desiderano mantenere l’aria dell’abitacolo più pulita. Per sé, ma anche per gli altri componenti della propria famiglia. Da questo punto di vista un purificatore d’aria da auto è una soluzione utile ed efficace. Il Philips GoPure GP5212, in vendita su eBay a meno di 100€, può essere collegato all’accendisigari o a una porta USB e utilizza un sistema di filtraggio avanzato per ridurre la presenza di polveri sottili, odori e composti organici volatili.

L’installazione non richiede modifiche all’abitacolo e il funzionamento è completamente automatico. È un dispositivo particolarmente utile non solo per i fumatori, ma anche per chi guida in città trafficate, viaggia con animali o trasporta regolarmente passeggeri, contribuendo a rendere l’ambiente più salubre.

Quando si fuma non si dovrebbe diffondere nell’ambiente le cicche delle sigarette. Per questo un cestino con coperchio da sistemare nel portabicchieri si rivela molto più utile di quanto si possa pensare.

Il modello in offerta a meno di 15€ è realizzato in plastica resistente e ha contenitore lavabile, facile da svuotare e compatibile con sacchetti interni. Il suo utilizzo aiuta a tenere in ordine l’auto senza compromettere lo spazio interno e può essere utilizzato non solo come posacenere, ma anche come portabevande o contenitore multiuso.