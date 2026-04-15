LoJack AI Theft Detection: prevede il furto dell'auto prima che avvenga

Prevenire un crimine prima che avvenga? Sembra fantascienza, tanto da essere il tema del film del 2002 Minority Report (tratto dall’omonimo racconto di Philip K. Dick) con Tom Cruise nei panni di un agente della polizia predittiva che arresta i criminali prima ancora che commettano il reato. Quello che sembrava destinato a restare un’idea suggestiva (per quanto critica dal punto di vista etico) è alla base di LoJack, il sistema che si presenta come in grado di prevedere i furti di auto.

I furti sono un problema diffuso

Solamente in Italia, il 64% dei furti d’auto avviene tra le 21 e le 6 del mattino. Questi i dati ISTAT a cui si aggiungono quelli riportati da LoJack stessa secondo i quali il 70% di questi furti viene scoperto solo al risveglio, quando il veicolo è già sparito da ore. Passate 48 ore dal furto, secondo LoJack, le probabilità di recupero si dimezzano. Per questo motivo la società ha sviluppato AI Theft Detection, una soluzione basata sull’intelligenza artificiale e pensata appositamente per la protezione delle flotte aziendali.

L’importanza di prevenire il furto

Il cambio di approccio rispetto ai sistemi tradizionali è nel passaggio da una logica reattiva (intervenire dopo il furto) a una predittiva (identificare i segnali di rischio prima che il crimine si verifichi). Ma come rendere possibile questo approccio ambizioso? Il sistema genera degli alert in tempo reale in tre situazioni. La prima è in caso di tentativo di sollevamento del veicolo a motore spento; la seconda in caso di disconnessione della batteria e la terza quando l’auto si trova di notte in aree ad alto rischio come porti, zone di confine o territori noti per il traffico illecito di veicoli.

Come funziona

Il motore di intelligenza artificiale intensifica il monitoraggio nella fascia oraria tra mezzanotte e le 6, validando ogni segnale attraverso un’analisi delle anomalie e dei movimenti registrati nelle 48 ore precedenti. L’obiettivo dichiarato è ridurre i falsi positivi, un problema ricorrente nei sistemi di allarme tradizionali. Una volta confermato il rischio, il sistema attiva automaticamente la centrale operativa LoJack, attiva 24 ore su 24, che contatta il conducente, il fleet manager e il noleggiatore. In caso di furto, viene avviata la localizzazione in tempo reale del veicolo con il supporto del team di esperti sul territorio, in coordinamento con le forze dell’ordine. Massimo Braga, Vice President e Direttore Generale di LoJack Italia, ha dichiarato: