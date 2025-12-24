Novità Porsche 2026, i nuovi modelli in arrivo

Il 2025 è stato un anno ricco di novità per Porsche con la presentazione di diversi nuovi modelli tra cui l’ultimo, la nuova Cayenne elettrica. Il nuovo SUV inizierà ad essere consegnato ai clienti a partire dal prossimo anno. Il 2026 di Porsche si preannuncia molto interessante dato che sono in arrivo diverse altre novità. Dunque, cosa possiamo attenderci per il prossimo anno dalla casa automobilistica tra lancia commerciali e nuovi modelli? Ecco cosa sta arrivando, almeno stando a quanto sappiamo oggi

NUOVA PORSCHE CAYENNE ELETTRICA

Presentata verso la fine di novembre, la nuova Porsche Cayenne Electric è offerta in due versioni: la Cayenne Electric e la Cayenne Turbo Electric. Le caratteristiche principali del SUV? La nuova Porsche Cayenne elettrica è lunga 4.985 mm, larga 1.980 mm e alta 1.674 mm, con un passo di 3.023 mm. L’abitacolo offre tanta tecnologa. Salendo a bordo troviamo il Flow Display, un pannello OLED ricurvo per l’infotainment che si integra perfettamente nella console centrale e consente una perfetta separazione tra lo schermo e le aree di controllo delle funzioni della vettura. Ci sono poi un quadro strumenti digitale da 14,25 pollici e uno schermo opzionale da 14,9 pollici per il passeggero che potrà accedere ad una serie di funzionalità dedicate all’intrattenimento.

Due motorizzazioni ad oggi, altre arriveranno in futuro. La prima, semplicemente offre 300 kW (408 CV) in modalità di guida normale e 325 kW (442 CV), con 835 Nm di coppia motrice, quando si attiva il Launch Control. La vettura accelera da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 230 km/h. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 113 kWh che permette un’autonomia WLTP di 574 – 643 km. La seconda propone un doppio motore da 850 kW (1.156 CV) e 1.500 Nm di coppia ma solo quando è attivato il Launch Control. Questo modello accelera da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,4 secondi, raggiungendo una velocità massima di 260 km/h. La batteria è sempre da 113 kWh, mentre l’autonomia in questo caso è di 563 – 624 km. Si parte da 108.922 euro per la Cayenne Electric e da 169.545 euro per la Cayenne Turbo Electric.

PORSCHE MANCAN GTS

Anche questo nuovo modello della gamma della Macan elettrica è stato presentato da poco e arriverà nelle mani dei clienti nel corso del 2026. Nuova Macan GTS si caratterizza per la presenza di una serie di elementi verniciati di nero sul frontale, sui lati e sul posteriore. Davanti troviamo inoltre anche i fari Matrix LED oscurati. Le minigonne laterali ridisegnate, che si allargano verso la parte posteriore, contribuiscono a dare al SUV elettrico un aspetto ancora più sportiveggiante. La GTS monta di serie cerchi in lega Macan Design da 21 pollici in grigio antracite. Novità anche per l’abitacolo dove troviamo interni rivestiti in Race-Tex con alcuni dettagli in pelle nera. Pure per il volante sportivo GT multifunzione riscaldato, i braccioli della console centrale e dei pannelli delle portiere e il cruscotto è stato utilizzato il Race-Tex.

Nuova Porsche Macan GTS può contare su di un doppio motore in grado di arrivare ad erogare una potenza di sistema pari a 380 kW (516 CV), che salgono a 420 kW (571 CV) di potenza in overboost con il Launch Control. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 100 kWh che permette un’autonomia di 586 km secondo il ciclo WLTP. Da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi, raggiunge i 200 km/h in 13,3 secondi e ha una velocità massima limitata a 250 km/h. Prezzi a partire da 109.530 euro.

PORCHE 911, NUOVE VERSIONI

La gamma della rinnovata 911 dovrebbe essere ulteriormente ampliata nel corso del 2026. Foto spia hanno mostrato diversi muletti in fase di test e pare che la casa automobilistica possa proporre nel corso dei prossimi mesi una 911 Turbo Touring. Sicuramente, comunque, ci saranno novità per la gamma 911 il prossimo anno. Non rimane che attendere maggiori informazioni.

NUOVE 718 ELETTRICHE

La presentazione dovrebbe tenersi tra la fine del 2026 o l’inizio del 2027. In ogni caso, il momento del debutto delle nuove 718 elettriche si sta avvicinando. Sono anni che vediamo le foto spia della nuove Boxster e Cayman a batteria. Saranno basate sulla piattaforma PPE in grado di supportare un’architettura a 800 V che consentirà di poter effettuare ricariche ad altissima potenza. Precise specifiche tecniche non le conosciamo ma verosimilmente avremo versioni sia con un singolo motore e sia con un doppio propulsore e la trazione integrale. Sappiamo, inoltre, che Porsche ha deciso di offrire le versioni top di gamma ancora con motorizzazioni endotermiche. Inoltre, si parla di ulteriori versioni a benzina basate su di una piattaforma PPE modificata per integrare i motori endotermici. Ne sapremo di più nel corso del prossimo anno.